Je to jen špička ledovce. Lékař promluvil o dávivém kašli a nebezpečí pro neočkované

“V první fázi je hodně těžké černý kašel rozpoznat, protože se opravdu projevuje jako běžné nachlazení,” popisuje projevy a způsob odhalování nemoci, která je v Česku v posledních týdnech na vzestupu, infektolog z motolské nemocnice Milan Trojánek. Kromě něj se ale objevují i nové případy spalniček, záškrtu nebo tuberkulózy. “Je třeba si říct, co s tím můžeme dělat,” říká.

"Do jisté míry je to něco, co jsme mohli předpokládat a předpokládali," říká o šíření černého kašle v Česku Trojánek, podle kterého není vůbec lehké v nejinfekčnější fázi nemoc rozeznat od běžného nachlazení. Zároveň tvrdí, že jsou případy, kdy je průběh tak mírný, že nemoc člověk vůbec nepozná, a dokonce se s ní lze setkat i několikrát za život.

"Oddiagnostikované případy jsou jenom špička ledovce. Případů může být i výrazně více, třeba i s výrazně mírnějším klinickým průběhem," dodává lékař.

Trojánek v rozhovoru mluví také o tom, jakou roli v prevenci nemocí hraje očkování a jak důležité je především u malých dětí a kojenců, kde je právě černý kašel nejrizikovější. "Češi jsou skeptičtější a bojí se očkování zejména v těhotenství. Byť doporučení jsou velmi silná a máme velmi dobrá data na to, že je to bezpečné," popisuje.

Pokud jde o léčbu nejen infekčních nemocí, velké téma je podle Trojánka antibiotická rezistence, která je podle dat na vzestupu. Někteří lékaři odhadují, že až 80 procent antibiotik je předepisováno zbytečně, a ani Trojánkova data se prý příliš neliší. V rozhovoru tak nabádá, aby se lékaři nebáli léčit některé nemoci jinými cestami nebo předepisovali antibiotika s podmínkou, že si je pacient má vzít, pouze pokud se jeho stav nezlepší.

"Samozřejmě se nám objevují nová léčiva, ale myslím, že důležitější je s nimi racionálně zacházet," varuje infektolog s tím, že nové přípravky mohou být nejen výrazně dražší, ale také mohou mít své nežádoucí účinky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.