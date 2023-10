Peroutka: Přiznání, že jsem gay, mi zavařilo hlavu. Nejsem karikatura z průvodu

"Všichni máme nějaké stereotypy a je to logické. Lidé si na základě svých zkušeností prostě dělají určité škatulky, ale já se těch definic bál a nevěděl jsem, jak moc mě to někam zařadí," říká o svém coming outu herec Milan Peroutka. Na to, že je gay, přišel bulvár kvůli tomu, že herec vstoupil do registrovaného partnerství. "Svatby bulvár zajímají a u mě to byl vyšší level," přiznává.

26:44 Herec a zpěvák Milan Peroutka v pořadu Spotlight. | Video: Blahoslav Baťa

"Je pro mě zvláštní být označen jako člen queer komunity. Toto označení tolik neznám, ale ať si mě každý klíďo píďo zařadí, kam chce," komentuje Peroutka fakt, že nad svou sexualitou nikdy nepřemýšlel jako nad veřejným tématem. Když si ale vzal muže a veřejně to oznámil, uvědomil si prý, jak důležité je, aby o takových věcech hovořili lidé, u kterých by to nikdo neočekával. "Dost často se lidem vybaví věci, které jsou vidět třeba v souvislosti s různými pochody nebo karikované v různých komediích. Proti tomu bych se chtěl vymezit, ale když to někdo tak cítí, ať se tam klidně zařadí," mluví herec otevřeně o tom, proč se o své sexualitě otevřeně nejprve zdráhal hovořit. Dodává také, že chápe i lidi, kteří osobám s jinou sexuální orientací nerozumí a je pro ně třeba těžké je pochopit. Peroutka v rozhovoru mluví také o tom, že rozumí i situaci, kdy je pro společnost složité přijmout manželství pro všechny. "Registrované partnerství beru jako předstupeň svatby a odraz toho, že to společnost nějak přijímá, nějak si na to zvyká a myslím, že i manželství pro stejnopohlavní páry nakonec přijme," věří herec. Ačkoliv spousta diváků zná Milana Peroutku spíše z televizních obrazovek nebo muzikálů, jako zpěvák se věnuje také sólové hudbě a nedávno vydal nový singl V bouři. Jaký vliv na jeho hudební kariéru má fakt, že je synem bubeníka kapely Olympic? "Podle mě skoro žádný," říká hudebník, ale přiznává, že dnes hraje i v muzikálu o kapele svého otce a patří to mezi jeho nejoblíbenější kousky. "Písničky Olympicu fungují skvěle, jsou už zlidovělé a možná jim i závidím, protože komu se to může v dnešní době podařit," dodává Peroutka. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!