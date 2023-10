O tom netřeba pochybovat. S Ficem dojde velmi rychle k zásadnímu zvratu, říká Vašečka

"Demokratické Slovensko prohrálo. Nemusíme mít žádnou pochybnost, že se Robert Fico bude snažit v některých ohledech omezovat právní stát. Začne tím, že zastaví vyšetřování všeho, co na Slovensku dělo v minulých letech," říká slovenský sociolog Michal Vašečka o vítězství Směru bývalého slovenského expremiéra. "Je to zlé a mohlo to být velmi zlé," hodnotí výsledek voleb.

Sociolog Michal Vašečka v pořadu Spotlight. | Video: Blahoslav Baťa

Ještě v sobotu večer hovořily slovenské exit polly o vítězství Progresivního Slovenska, jasným vítězem voleb na Slovensku se ale nakonec stal Směr expremiéra Roberta Fica a formace Michala Šimečky skončila až druhá. Hlas-SD Petera Pellegriniho ve volbách obsadil třetí místo. "Nepřekvapilo mě to. Když člověk dlouhodobě analyzuje předvolební data a hodnotové orientace lidí, tak ví, co nosí v hlavách a co chtějí od politických představitelů. Pak víte, že se žádné zázraky konat nebudou," říká Vašečka k tomu, že se Ficův Směr-SD opět může vrátit do čela země, a to podle něj může znamenat velký zvrat v nastolování spravedlnosti v zemi. Podle Vašečky je velmi dobrou zprávou, že opozice v parlamentu proti Ficovi bude značně silná, a bývalý slovenský premiér to tak při sestavování vlády nebude mít vůbec lehké. Kdo nakonec stane v čele státu, bude ale podle sociologa záviset především na lídrovi Hlasu-SD Peteru Pellegrinim. "Ten ale před sebou nemá dobré řešení. Má jen zlé a ještě horší, protože spojit se se Směrem znamená selhání vize, kterou měl - tedy nastolení sociální demokracie s lidskou tváří," popisuje Vašečka. A jaké poučení by si mělo vzít ze slovenských voleb Česko? Podle sociologa volby u našich sousedů rozhodly ve velké míře konspirace a lži ve veřejném prostoru. Slováci prý uvěřili tomu, že se mají daleko hůře, než se doopravdy mají, a podle toho volili. A právě zde by si podle Vašečky měli vzít čeští veřejní představitelé příklad. "Je jednoduše třeba dávat pozor na ty, kteří začnou ve veřejném prostoru lhát. Česká republika je země, které se v minulých letech dařilo možná lépe než dnes, ale stále má vysokou životní úroveň. Vnímání lidí se ovšem za dva roky může proměnit," varuje expert. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

