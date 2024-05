Šéf BIS exkluzivně: Kdyby mohli, vraždí teroristé i u nás. Situace je velmi vážná

Stav současné bezpečnosti ve světě je nejhorší od druhé světové války, tvrdí opakovaně šéf BIS Michal Koudelka. Podle něj nejde o strašení. "To samé, co teroristé Hamásu udělali v Izraeli, a to samé, co dělá ruská armáda na Ukrajině, by dělali u nás, kdyby mohli," říká k tomu, že se musíme snažit, aby takové scénáře u nás nikdy nenastaly.

Spotlight Aktuálně.cz - Michal Koudelka | Video: Tým Spotlight