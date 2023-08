Šéf policie: Ženy si sexuální násilí velmi často vymýšlejí. Sám jsem to dvakrát zažil

"Jsem přesvědčen, že 99 procent případů, kdy přijde žena oznámit nějaké sexuální násilí, tak člověk, co sedí na službě, přesně ví, co by měl dělat," říká policejní prezident Martin Vondrášek. Podle něj se úkony trestního řízení nedají dělat v emocích. "Velmi často je oznámení ženy smyšlené a my musíme prověřit, že co říká, je pravda," dodává s tím, že sám narazil na "smyšlené znásilnění" dvakrát.

Zatímco v Česku probíhá emotivní debata nad možnou ratifikací Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám, objevují se hlasy, že ženy nemají na oznamování sexuálního násilí bezpečný prostor - podle organizace ProFem ho nahlašuje jen pět procent žen, i kvůli obavě z bagatelizace a nedůvěry. Policejní prezident Martin Vondrášek ujišťuje, že s ničím takovým by se ženy na českých policejních ústřednách setkat neměly. "Samozřejmě se čas od času neubráníme nějaké míře profesního cynismu, ale děláme všechno pro to, abychom k tomu opravdu přistupovali citlivě," říká. Vondrášek v rozhovoru také vysvětluje, jak policisté potírají extremismus v ulicích, především v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a jejím veřejným schvalováním. Podle policejního prezidenta je zasahování do demonstrací na individuálním rozhodnutí dozorujících policejních orgánů. Pokud dochází k porušení zákona, musí si policista vždy zvážit, zda přímým zásahem neohrozí další účastníky. "Osobně jsem na extremistické projevy citlivý a vždy chci, aby práce policie byla ofenzivní. Tedy aby zahájila úkony, trestní řízení nebo stíhání co nejdříve tak, aby veřejnost věděla, že nám to není jedno," popisuje Vondrášek. A jak vnímá policejní prezident doporučení expertů, že by Česko, které má nadprůměrný počet policistů v porovnání se zbytkem Evropy, mělo řady ochránců zákona zúžit? Podle Vondráška jde o alarmující doporučení, protože je podle jeho slov česká policie na hranici svých kapacit. "Je tu válka na Ukrajině, přijímáme statisíce uprchlíků, čelíme nelegální migraci a už čtyři a půl měsíce stojíme na hranici se Slovenskem, kam chvílemi už nebylo koho posílat. Pro bezpečnost jsou příhodnější doby a tahle je méně příhodná," dodává Vondrášek. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

