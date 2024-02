Jsem z masa a kostí a nadávám. Pekarová o šrapnelu ve vládě i "faulu" Rakušana

“Umím se pěkně rozčílit, ale také se ve finále snažím, abychom prostě drželi slovo,” říká předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu, jaké emoce provázely nedávné neshody ve vládě. Kvůli zmocněnci pro euro se kabinet nevyhnul prvnímu dohodovacímu řízení a nejvyšší představitelka dolní komory dokonce varovala před 'slovenským scénářem'. “My to pak nemusíme udržet,” dodává.

"V pěti stranách je potřeba najít kompromis a já ho nepovažuji za sprosté slovo. Je to jediný způsob, jak se můžeme něčeho dobrat a někam se posunout. Někdo to pak ale zkrátka udělá způsobem, že do toho hodí takovýto šrapnel," říká lídryně TOP 09 k nedávnému jmenování zmocněnce pro euro u ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN), které mezi zástupci vlády vyvolalo spory.

Pekarová v rozhovoru přiznává, že jsou teď vztahy s hnutím STAN složitější, než bývaly. "Nebudu zastírat, protože právě tyto kroky, které jsem nastínila, rozvibrovaly vládní spolupráci. A proto také varuju, ať se to nepřežene," vysvětluje nejvýše postavená žena v Poslanecké sněmovně a argumentuje i videem ministra vnitra Víta Rakušana z volejbalové šatny, ve kterém se nechává slyšet, že je nejvyšší čas na změnu přístupu k vládnutí. O výstupu premiérovi dopředu neřekl.

Šéfka TOP 09 v rozhovoru mluví také o uplynulém pražském jednání premiérů Visegrádské skupiny, na kterém se lídři čtyř států neshodli na formě podpory pro Ukrajinu, ale i o tom, jak se staví k pomoci válkou zasažené zemi sami Češi.

"Myslím, že je to důležité vysvětlovat a je potřeba si uvědomit, že Ukrajinci pokládají životy i za to, aby nebyly ohroženy naše vlastní. Aby Rusové nebyli na naší hranici a my zase těmi, kdo jsou tím hlavním terčem," vzkazuje Pekarová Adamová všem, kteří mluví o únavě z války.

