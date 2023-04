"Za to bych si nafackovala." Pekarová Adamová o svých chybách, svetru i plánech vlády

"Řekla jsem to hrozně škaredě. Ihned jsem se omlouvala. Někdy z vás prostě vypadne nějaká věc, aniž o ní rychle zapřemýšlíte," vysvětluje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) svou poznámku "to nemáte na iPhone" adresovanou novinářce, která na tiskové konferenci měla telefon značky Huawei.

"Opravdu vnímám riziko, které tady je s technologiemi z Číny. Je to hrozba, kterou nevidíme tak, jako bychom viděli, kdyby na nás útočil někdo nějakými zbraněmi, jako je tank nebo stíhačky," varuje lídryně TOP 09 a předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová s tím, že lidé si často málo uvědomují, jak vážné problémy přináší kyberhrozba. I proto prý popíchla novinářku na tiskové konferenci o cestě na Tchaj-wan, která brífink nahrávala na mobil značky Huawei. "Bylo to v nadsázce," brání se politička.

Čeho prý rozhodně nelituje, je její komentář k tomu, že by se lidé měli uskromnit v době energetické krize. Slovy "holt si vezmeme další svetr" si minulý rok vysloužila kritiku a podle Pekarové tak trochu neoprávněně. "Svůj život jsem prožila s nemalým úsilím, abych vůbec vystudovala vysokou školu a měla vzdělání, jaké mám. A vůbec nezlehčuji situaci lidí, kteří se ocitají v tíži," naráží v rozhovoru s Lindou Bartošovou na to, že sama vzešla z nelehkého rodinného zázemí.

Pekarová tvrdí, že je často mediálně vykreslována jinak, než jaká doopravdy je. Její výroky, které na někoho mohou působit ostře, podle ní odráží pouze to, jak zodpovědně se chová ve svém životě: "Dělám to i s mým příjmem, u kterého to podle některých není nutné. Prostě nevidím důvod, proč bych měla něčím plýtvat. Jak s energiemi, tak třeba s potravinami," dodává.

