"To fakt přestřelili." Potraviny by měly spíš zlevnit, zlobí se na obchody Jurečka

"Řetězce nemají důvod u základních potravin od ledna zdražovat cenu, naopak potraviny by měly zůstat na cenové hladině posledních týdnů, anebo dokonce některé klesnout," kritizuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dřívější oznámení některých obchodů, že od ledna zdraží. Podle něj ale i tak nejsou ceny v Česku na evropské špičce. "Nejdražší potraviny nemáme," upozorňuje ministr.

"Když se podíváme na objektivní srovnání spotřebního koše potravin a kupní síly obyvatel České republiky, tak zdaleka neplatí to, že bychom měli nejdražší potraviny. I ve srovnání s Německem, Rakouskem, Polskem je máme v České republice levnější," říká místopředseda vlády k obavám, že Češi platí za potraviny zbytečně moc.

Vyšší cena u některých produktů ale podle Jurečky nedává smysl, a proto je podle něj nutné, aby antimonopolní úřad dohlížel na férovou soutěž mezi obchodníky. "Máme dělat kroky k tomu, abychom v rámci hospodářské soutěže dokázali prostředí ještě více kultivovat a snížit vliv velkých výrobců potravin a některých prodejců z řad supermarketů na ceny," apeluje ministr.

Jurečka v rozhovoru také přibližuje, v jaké fázi je reforma důchodů. O připomínky teď prý ministr požádal opozici, ale kromě kritiky od ní žádné konkrétní návrhy nezískal.

"Žádné 'chlapské slovo' jsem od nich bohužel neslyšel. Mám trošku pocit, že k tomu takticky mlčí a říkají: tak tu nepříjemnou práci odpracujte teď, my budeme rádi, když na tom budeme moci stavět dál v budoucnu," tvrdí šéf resortu práce a sociálních věcí. Podle něj by navíc jakákoliv další vláda, která by současný návrh "rozkopala", byla nezodpovědná. "Udělat se to musí," dodává ministr.

A jak Jurečka vnímá současné protivládní stávky i propadající se důvěru voličů, která u vlády klesla na pouhých 17 procent? "Samozřejmě člověk to nebere na lehkou váhu. Na druhou stranu víme, že jsme v poločase a máme za sebou nejsložitější dva roky v novodobé historii České republiky," brání Fialův kabinet jeho místopředseda. Že by na stole byla výměna některých ministrů, se podle Jurečky alespoň v KDU-ČSL zatím neřeší.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.