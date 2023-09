Vypadají vám vlasy, přijdete o menstruaci. Odborník varuje před „šílenými“ dietami

"Jsme evolučně nachystáni žít z tukových zásob. Lidé, kteří více akumulovali tukovou tkáň, v období válek a hladomoru déle vydrželi. Evoluce ale nepočítala, že přijde rok 2020, kdy bude větší problém nadbytek nekvalitních potravin než jejich nedostatek," říká odborník na výživu Lukáš Roubík. Podle něj zhruba od roku 2012 na světě umírá více lidí na nemoci spojené s přejídáním se než na hladomor.

Pětina Čechů se podle nedávno zveřejněného průzkumu Eurostatu stravuje rizikově - bez porce zeleniny nebo ovoce se denně obejde skoro polovina z nich.

"Žijeme v takzvaném obezitogenním prostředí. Kdy nabídka nutričně málo hodnotných, ale energeticky velmi bohatých vysoce průmyslově zpracovaných potravin, ať už jsou to různé sušenky, chipsy nebo slazené nápoje, je obrovská. V regálech supermarketů to úplně září," vysvětluje jeden ze zakladatelů Institutu moderní výživy Lukáš Roubík, podle kterého to Češi s jídlem moc neumí. Často jedí moc, a když drží dietu, zachází do zbytečných extrémů.

"Jsme extrémní. Široká veřejnost se stravuje nezřízeně a pak si ze zdravotních nebo estetických důvodů řekne: Chci s tím od 1. ledna něco udělat. Lidé začnou držet neudržitelný režim, předtím seděli na gauči nebo v kanceláři a najednou budou šestkrát týdně v posilovně a jíst jen salát," kritizuje Roubík přístup Čechů ke "zdravému životnímu stylu", který by podle něj měl být postaven hlavně na udržitelnosti.

"Velká část takzvaných chronických dietářů každý rok vyzkouší třeba jednu, dvě diety a při takové hladovce zhubne pět až deset kilogramů. Vlivem jojo efektu ale naberou zpátky patnáct kilo," vysvětluje odborník a varuje, aby se lidé neřídili radami na sociálních sítích a vydali se raději za odborníkem.

A na jakou nejšílenější dietu v poslední době Lukáš Roubík narazil? "Teď přichází velký trend z Ameriky, carnivore dieta, která spočívá v tom, že se jí dokola maso, vejce, dokonce syrové vnitřnosti a o zelenině se tvrdí, že 'nechce' být snědená, a proto obsahuje mnoho jedovatých látek," přibližuje odborník a varuje přívržence takové diety, že ani naši předci nejedli pouze živočišnou stravu. "Neexistují zakázané potraviny, existuje pouze zakázané množství," vzkazuje všem, kteří si ve svém jídelníčku něco odříkají.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.