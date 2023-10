Bouček: Nedivím se, že lidé podléhají lžím. Doba růstu je za námi a budeme se mít hůř

"Lidé, kteří podléhají dezinformacím, mají deklarativně strašně rádi Česko. Říkají, že vlastně demonstrují hlavně proto, aby zůstalo zachováno a aby nepodlehlo diktátu - ať už z Bruselu, nebo ze Štrasburku," myslí si moderátor Libor Bouček. Těm, kdo lžím ve veřejném prostoru věří, Bouček podle svých slov rozumí, protože přijímat špatné informace je podle něj velmi složité.

"Nás v tom našem prostředí nečekají tak hezké časy, jako byly devadesátky nebo začátek milénia - tedy doba konjunktury. A hrozně blbě se přijímá, že si najednou musíme říct: My se možná fakt budeme mít hůř a musíme se na to všichni připravit," vysvětluje si moderátor fakt, proč někteří lidé věří dezinformacím a současné dění vnímají třeba jako něčí vinu. "Doba růstu je ale pryč a my musíme vnímat souvislosti kolem nás," upozorňuje.

Bouček, který se sám často vyjadřuje ke společnosti, tvrdí, že by dobrý moderátor neměl projektovat vlastní názory do své práce. "Na váš názor moc lidí zvědavých není," říká s tím, že zvláště v zábavních show, které v poslední době převážně moderuje, není pro názor prostor už vůbec.

"Lidé si to po pracovním dni pustí a pobaví se, protože nemusí pro nic hlasovat. Je to nekonfliktní a my se snažíme dělat zábavu, která by tomu odpovídala," popisuje moderátor například svůj pořad Máme rádi Česko.

A není občas náročné dělat zábavu a přitom nepřekračovat určité hranice? Podle Libora Boučka je při snaze pobavit velmi snadné používat vulgarismy. On sám se jim přitom snaží vyhýbat, podle něj je nejkrásnější humor ten autentický. "Lidé dnes už prokouknou, když se člověk do něčeho stylizuje. Autenticita je hrozně důležitá," přiznává moderátor.

