Nejde jen o Fialu. "Kulila byste oči, co za lidi kde sedí," tepe vládu Havlíček

"Nikdo není zapovězen, to by musel být nějaký absolutní extrém," říká k tomu, s kým si dokáže představit povolební spolupráci, místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, jehož strana opanuje první místo v průzkumech o volebních preferencích. "Extremisticky na mě působí Piráti, jsou to novodobí kolektivisté," opírá se do jedné z vládních stran a dodává, že je kabinet nutné zbavit nekompetentních lidí.

Spotlight Aktuálně.cz - Karel Havlíček | Video: Tým Spotlight

"Jsou tam lidé, kteří jsou nekompetentní. Velmi často proto, že tu kompetenci nemají, jednají nesmírně arogantně, přezíravě, elitářsky a papalášsky. A dosazují si kolem sebe novodobé politruky," opírá se do kabinetu Petra Fialy místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Jeho strana, která už teď dominuje průzkumům veřejného mínění, plánuje do voleb nasadit "kobercový nálet". "Budeme aktivní v regionech, ve stínové vládě i v rámci parlamentu," popisuje exministr průmyslu plán ANO, jak vyhrát volby. Havlíček v rozhovoru mluví také o tom, jak se chystá vysvětlovat voličům názorové obraty hnutí třeba v případě zvýšení věku odchodu do důchodu nebo na euro. Názory podle něj mění každý, a pokud jde o evropská témata, Evropa se podle jeho slov zásadně proměňuje, a proto se posunul i pohled hnutí na to, zda bychom dnes měli být součástí pevného jádra Evropské unie. "My jsme nikdy nezpochybňovali, že euro má i svoje výhody. I já jsem to vždycky tvrdil, ale bohužel ty nevýhody dneska převyšují," dodává poslanec ANO a kritizuje také podmínky migračního paktu. Havlíčkovi vadí, pokud někdo tvrdí, že Česko není dostatečně solidární. Ukázali jsme to podle něj nejen v případě otázek migrace, ale rovněž v oblasti podpory Ukrajiny. V rozhovoru ale vysvětluje, že je nutné jednat o ukončení války, kterou před dvěma lety rozpoutalo na ukrajinském území Rusko. Podle něj musí být mír v souladu s tím, co bude válkou zasažená země požadovat, v současnosti je ale podle jeho slov komplikované, aby "obě země dospěly k nějakému finále". "Nenalhávejme si, že Evropa a Spojené státy mají nemalý vliv na Ukrajinu. Takže zde musí být i snaha ze třetích zemí," vysvětluje místopředseda ANO. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.