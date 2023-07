Moc dobře vím, jak to bylo. Havlíček o "rozpadu" ANO i postoji k ruské agresi

"Jsme jednoznačně na straně Ukrajiny v tom smyslu, že Rusko je agresor. Netvrdíme ale, že souhlasíme s každým krokem naší vlády," říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. To, že návštěva ukrajinského prezidenta Zelenského v Česku zůstala bez reakce členů strany, vysvětluje tím, že byli na dovolených a o návštěvě nevěděli. "Žádné ticho nebylo," brání se exministr.

Podle místopředsedy hnutí ANO a bývalého "dvojministra" průmyslu a dopravy nelze schvalovat, aby kdokoliv v Česku podporoval ruskou agresi. "Pochopitelně ale není možné stíhat někoho za názor ve smyslu toho, kdy třeba míří k mírovému řešení. Současná vláda to velmi často dělala a lidi nálepkovala jako proruské šváby či ruské trolly," kritizuje kabinet člen opozice. Jestli je Putin válečný zločinec, podle Havlíčka ale musí rozhodnout mezinárodní soud. "Z mého pohledu se tomu skutečně blíží," říká.

Havlíček v rozhovoru také vysvětluje nedávné "rozchody" některých členů s hnutím ANO. Skončili v něm například bývalý hejtman Ivo Vondrák a někdejší ostravský primátor Tomáš Macura. Znovu za stranu nechtějí kandidovat ani europoslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová. "Málokdo z těch, kdo odchází, vám přizná, že je to třeba i jejich chybou a chováním," brání stranu a vysvětluje, že pokud těm, co odešli, vadilo směřování strany, stavěli se tak proti tomu, co chce členská základna.

Hnutí ANO, které je nejsilnější opoziční stranou, v poslední době hrozí také dalším hlasováním o nedůvěře vládě. Tentokrát kvůli evropské dohodě o migraci, kterou podepsal v Lucemburku ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Havlíček kritizuje, že dohoda nutí státy k povinné solidaritě, kdy by země unie musely pomáhat státům přetíženým velkým počtem žadatelů o azyl. "Českou republiku nikdo ze solidarity cvičit nebude. My jsme přijali 500 tisíc uprchlíků v době, kdy to nikoho nezajímalo. Nikde jsme nestáli s čepicí v ruce a neškemrali, aby nám za to někdo zaplatil," vyčítá vládě Havlíček, že podle něj de facto přijala povinné kvóty.

