Bázlerová o ztracené generaci mladých: Přišli jsme o dobu, kdy jsme si měli užívat

"Slyšela jsem, že jsem se zbláznila. Jak prý ve svém věku můžu mít pocit, že jsem vyhořelá. Že netuším, o čem mluvím," přiznává ve Spotlightu Johana Bázlerová, jednadvacetiletá autorka instagramového profilu Jsem v obraze, na kterém přibližuje dění v Česku i zahraničí. Duševní zdraví mladých si podle ní v posledních letech prošlo zkouškou, hlavně kvůli krizím, jako je pandemie a válka.

"Jsem pořád v cyklu zpráv a aktuálního dění. Baví mě to, ale samozřejmě to může být někdy vyčerpávající a dřív jsem si neuměla dát pauzu," říká Bázlerová, která na svém instagramovém profilu přibližuje zprávy v kontextu desítkám tisíc sledujících. Protože neuměla vypnout, musela si dát na několik měsíců volno. Ale když přiznala počínající vyhoření, vyslechla si kvůli nízkému věku od některých lidí ostrou kritiku: "Společnost je tak bohužel nastavená, že mladý takový pocit nemůže mít."

Podle Bázlerové na psychiku takzvané generace Z v posledních letech tvrdě zaútočily probíhající krize, ať už šlo o covidovou pandemii, válku na Ukrajině, nebo energetickou chudobu. "Byli jsme trochu ochuzeni o ta léta, kdy jsme si mohli 'užívat'. Jako by bylo tak trochu rozhodnuto za nás," popisuje v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

A proč se vůbec rozhodla zprávy z Česka i světa sdílet přes Instagram a přibližovat je mladým? "Je to součást našeho fungování ve společnosti. Abychom v ní mohli chodit plnohodnotně volit a rozhodovat o tom, jak naše reprezentace vypadá. Tedy aby se to, jaké máme zájmy, odráželo ve vedení naší země. Proto přece musíme vědět, co se kolem nás děje," dodává Bázlerová s tím, že právě na Instagramu může oslovit nejvíce lidí svého věku.

