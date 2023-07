Co nakupovat teď a co zlevní? Bývalý guvernér Rusnok konkrétně o cenách a výhledu

"Vždy se může něco pokazit. Pokud ale jde o vysokou dvojcifernou inflaci, jsme pravděpodobně na nějakou dobu z nejhoršího venku. Teď je otázka, kde se inflace ustálí na delší dobu, kde bude ten nový normál. A to budeme vědět až někdy kolem poloviny příštího roku," říká bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Podle něj mohla národní banka ceny dál srážet zvyšováním úrokových sazeb. "Udělala chybu," říká.

Nízké inflace, na kterou jsme byli dlouhá léta zvyklí, se podle exguvernéra centrální banky už Češi s nejvyšší pravděpodobností nedočkají. "Inflace podle mého soudu už opravdu tak nízká, jak bývala, dlouhodobě nebude. Co bude za 10 let, to nikdo neví," komentuje Rusnok. Podle něj nás ale v následujících měsících čeká alespoň o něco lepší situace než doposud. "Bude určitě trochu lépe druhé pololetí. Myslím, že i příští rok, ale je otázka, jak to bude vnímáno. Jestli to bude vnímáno jako 'dostatečně' lépe a hlavně jestli to bude udržitelné," vysvětluje.

Podle Rusnoka existuje řada položek, které už dramaticky zlevňovat nebudou. Jsou to například potraviny, auta, některá elektronika nebo nemovitosti. Ekonom také vysvětluje, že fakt, že teď Češi málo nakupovali, aktuálnímu poklesu inflace dost napomohl. "To snížení spotřeby je dramatické a vidím to jako překvapivě pozitivní moment, protože tím lidé pomáhají centrální bance se zkrocením té 'zlé inflace'," říká.

A bude možné zkrotit státní finance bez toho, aby se dál zvyšovaly daně? "Podle mě to nejde a nepůjde to. V tom stavu, v jakém to je u nás dnes, je to nereálné," soudí Rusnok a dodává, že vládní konsolidační balíček je podle něj nedostatečný: bez dalšího šetření a zvyšování daní se stát do budoucna neobejde. "Vytváříme si rizikový stav, kdy jakákoliv další šoková situace, která může na tu ekonomiku dolehnout, může vyvolat řetězovou reakci," uzavírá.

