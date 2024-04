Horší než přijít o nohu. Cyklista Ježek popsal děsivou nehodu i přípravy na StarDance

"Dva závodníci o sebe škrtli a jeden mi spadl do kola. Vletěl jsem do bariéry, která mi rozpárala tělo," popisuje nehodu, která ukončila jeho profesionální kariéru, bývalý paralympijský cyklista Jiří Ježek. Nehodu před čtyřiceti lety, kvůli které přišel o část nohy a vlastně i začal sportovat, dnes vidí jako "problém, který se dá vyřešit". A i přes svůj handicap se teď chystá na taneční soutěž.

Bývalý profesionální cyklista, šestinásobný mistr světa a vítěz paralympijských závodů, ale také moderátor a člověk, který svým příběhem ukazuje ostatním, co všechno se dá v životě zvládnout

Teď se Jiří Ježek jako první handicapovaný účastník utká v taneční soutěži StarDance. "Neváhal jsem ani vteřinu," říká sportovec, který, přestože ve své kariéře porážel i zdravé soupeře, přiznává, že tanec pro něj bude výzva.

"Aby to bylo fair play, ke každému musíte přistupovat stejně. Já mám ambici, aby to bylo koukatelné, nehledě na to, jaký kdo má handicap," říká Ježek k tomu, jak se dopředu omlouval porotcům, že nemůže propínat špičky.

Bývalý vrcholový sportovec, který v deseti letech přišel kvůli srážce s automobilem o část nohy, vnímá dnes svůj úraz jako něco, co je pouze "kosmetická vada". A i lidé s horšími handicapy podle něj mohou žít šťastný život.

"Znám spoustu lidí, kteří se po podobném úrazu nestali úspěšnými sportovci, ale mají normální život i práci. Nikdo z nich mi ale zatím neřekl, že je to horší, než to bylo. Řeknou, že to je buď stejné, že je ten úraz v ničem neovlivnil, anebo že v životě našli něco, co předtím hledali, a ten úraz jim to nakonec ukázal," popisuje Ježek, jak se lze vyrovnat s podobnou nepřízní osudu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.