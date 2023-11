Česko by se mělo bát ruské "odplaty“. Může přijít o majetek za miliardu, říká novinář

“V České republice máme desetitisíce firem, které jsou kontrolované přímo nebo nepřímo ruským kapitálem. Co se týče nemovitého majetku: toho tu podle analytiků může být v hodnotě stovek miliard korun,” říká k rozsahu ruského majetku v Česku reportér České televize Jiří Hynek. Podle něj je zmrazení státního ruského majetku vládou velkým krokem. “Dosud byl ve vzduchoprázdnu,” říká novinář.

V polovině listopadu vláda zmrazila ruský státní majetek. V České republice jde hlavně o nemovitosti, které vlastní státní agentura přímo podléhající Kremlu, potažmo Vladimiru Putinovi. Podle reportéra České televize jde o zásadní zlom. "Do této chvíle jsme uplatňovali sankce Evropské unie na řekněme několik firem a podnikatelů. Český sankční seznam měl zhruba tři lidi. A tohle je velmi významné právě pro to, že to zasáhlo přímo majetek Ruské federace," vysvětluje Hynek.

Majetek, který Putinův režim v Česku drží, je navíc podle něj v lukrativních oblastech, ať už jde o Prahu 6 - Bubeneč, Jevany u Prahy nebo Karlovy Vary a Brno. "V současné době jsou některé nemovitosti stále pronajímány a v podstatě nikdo nevěděl, jaký zisk z tohoto Rusům plyne. Nikdo neměl kontrolu ani nad tím, zda se tam platí daně. Ještě asi před týdnem řada nájemníků platila nájem v hotovosti," přibližuje novinář například situaci bytových komplexů v Praze.

Ministr zahraničí Jan Lipavský se přitom už nechal slyšet, že nečeká po zmrazená ruského majetku jakékoliv odvetné kroky Kremlu. Podle něj nemá Česká republika v Ruské federaci rozsáhlý majetek, o který by se vláda měla strachovat. S tím ale reportér České televize nesouhlasí.

"Trochu mě to překvapilo. Pokud je mi známo, tak máme v Moskvě stále Český dům, což je poměrně rozsáhlý majetek v hodnotě řekněme miliardy korun. Myslím si, že o něj se může Česká republika strachovat. Už před půlrokem byly náznaky toho, že by Český dům mohl být zkonfiskován," varuje novinář.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.