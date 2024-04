Musíme to zastavit. Psychiatr Horáček varuje před nebezpečnou závislostí dětí

"Žijeme v období nejistoty a to se bohužel promítá do stavu psychiky a psychiatrických onemocnění," tvrdí profesor psychiatrie Jiří Horáček. S obavami z toho, co bude, podle něj můžeme všichni pracovat. Největší problém ale dle Horáčka je, že žijeme ve světě, kde je obtížné být v kontaktu pouze sám se sebou. "Zkuste zůstat hodinu sami v místnosti v tichu. To je jeden z nejtěžších úkolů," říká.

30:23 Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Horáček | Video: Tým Spotlight