Jirka vysvětluje věci: Kolik si vydělají youtubeři? Prozradím, i když se mi nechce

"Je nutné si občas udělat odstup, protože kdyby člověk měl pořád na paměti, že video uvidí milion lidí, tak by to bylo kontraproduktivní," říká youtuber Jiří Burýšek, jehož youtubový kanál Jirka vysvětluje věci sledují statisíce lidí. Největší úspěch mělo jeho video o výuce druhé světové války v Německu, teď se ale věnuje spíše internetovým podvodům. "Dělám to jako varování," vysvětluje.

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Burýšek | Video: Jakub Zuzánek

"Je hloupé říkat, že je někdo idiot, jen proto, že se nechal podvést. Podvodníci mají specifickou vlastnost, že míří na obrovské množství lidí a občas se někdo chytne. Je to cíleno na lidi, kteří se na internetu necítí komfortně a je to pro ně neznámé prostředí," vysvětluje Burýšek, který se na svém youtubovém kanále rozhodl upozorňovat na některé nekalé praktiky na internetu. Podle něj se může stát terčem podvodu téměř každý. "Pojedete někde s dítětem, budete spěchat, najednou vám někdo něco řekne nebo udělá, co nečekáte, a nějakým způsobem vás podvede," říká. Burýšek, který má téměř tři sta tisíc odběratelů svých videí, se na svém profilu také pokouší vysvětlovat různé historické souvislosti, záhady a zajímavosti nebo třeba i to, co se děje s lidským tělem, když například přestaneme kouřit, pít nebo nebudeme spát. "Některé věci jsem zkoušel i na sobě, ale můj organismus funguje nějak a nelze ho srovnávat se studiemi třeba na tisíci lidech," popisuje youtuber, že svá videa vždy opírá o validní vědecká zkoumání. "Vždycky se spoléhám na lidi, kteří se tématem zabývají dlouhodobě," říká, ale dodává, že jsou témata, která sám studuje i měsíc. A dá se vůbec publikací videí na YouTube uživit? Podle Burýška je potřeba být vytrvalý, než se člověk dostane na určitý počet zhlédnutí. Výdělky se navíc podle něj variabilně mění i podle ceny reklamy, a proto ten, kdo na platformě publikuje, nikdy přesně neví, kolik mu videa v daný měsíc vydělají. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!