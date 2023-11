„Je to bezprecedentní.“ Expert řekl, jak se šíří lži o dění v Izraeli a Palestině

"Někdo tomu skutečně věří. Někdo na tom třeba postaví byznys, ať už obchodní, nebo politický, protože potřebuje nějakým způsobem zmanipulovat cílové publikum. Další motivace je ego a snaha mít nějaký vliv," vysvětluje vedoucí programu mediálního vzdělávání v organizaci Transitions Jaroslav Valůch, proč lidé šíří dezinformace. Na to, jak je odhalit, podle něj někdy stačí i základní nástroje, říká.

"Co se týče objemu spekulací a neověřených informací, je aktuální konflikt mezi Izraelem a Hamásem bezprecedentní. Částečně si to asi vysvětlujeme tím, že se jedná skutečně o polarizující téma, které desítky let hýbe veřejným prostorem," komentuje expert na mediální vzdělávání nově vzniklou výzvu v oblasti šíření dezinformací, která přišla s konfliktem na Blízkém východě.

Dezinformace jako nástroj propagandy podle Valůcha nejsou žádnou novinkou, změnu v jejich dopadu ale v moderním světě přinesly všudypřítomné technologie. Právě ony mohou v boji s nepravdami šířenými na internetu zároveň pomoci - základní nástroje na ověřování informací podle slov experta zvládne ovládat téměř každý.

"Typicky, když vám přijde fotka, která má něco dokazovat, a vy nevíte, jestli je to pravda nebo není, tak ji můžete nahrát do Googlu a vyhledáte si, kde jinde se obrázek v minulosti objevil, a tím můžete porovnat věrohodnost informace," přibližuje jednu z cest expert.

Web Aktuálně.cz rovněž spolupracuje se společností Google na projektu, který s dezinformacemi bojuje. Na jaře přišel Google s novinkou, která umožňuje ověřit zdroj článku a vyvarovat se tak šíření zavádějících informací.

"Teď si mohu rozkliknout takové tři tečky, kde se dozvím víc o zdroji informace a jeho relevanci. Přinejmenším zjistím, jestli se jedná o nějakou redakci, která je profesionální a řídí se nějakými hlídanými postupy. Anebo jde o web, který byl opakovaně a prokazatelně usvědčen z šíření lživých informací," popisuje nástroj Valůch.

Odborník, který na mediálním vzdělávání spolupracuje také se společností Elpida, upozorňuje, že pokud někdo v našem okolí dezinformacím propadá, není správnou cestou přijít za ním s kritikou. "Když řeknu: co to sdílíš za blbosti, rozhodně to není cesta k respektujícímu dialogu," varuje Valůch s tím, že vždy stojí za to pokusit se informaci ověřit a dané osobě vysvětlit, jak jsem na její nepravdivost přišel.

"Je dobré si vždycky udělat 'domácí úkol' a přinejmenším tomu člověku ukázat, jaký způsob manipulace byl použit. Byť se to krátkodobě nezdá, tak dlouhodobě se ten člověk může stát odolnější vůči dalším nesmyslům," nabádá expert.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.