I na poltergeista máme svědky. Badatel Mareš promluvil o největších záhadách Česka

"Máme dostatek věrohodných svědků, že se v některých domech něco takového odehrálo," říká o případech poltergeista v Česku badatel a novinář Jaroslav Mareš. Nezajímá se ale jen o paranormální jevy, rozplétá i staré kriminální případy nebo záhady, jako je tajná stanice metra v Praze. "Nebylo by ale hezké všechny tajemné příběhy zničit tím, že by je člověk objasnil," říká.

Pátrá po pravých pachatelích starých a oficiálně objasněných zločinů, ale zabývá se i záhadami typu UFO. Jaroslav Mareš se léta pokouší rozluštit největší tajemství českých dějin. A třeba při odhalování pachatele slavného případu ze 60. let Studna, který byl dokonce zfilmovaný v seriálu 30 případů majora Zemana, se dokonce málem utopil.

"Ve studni jsme se pokoušeli poprat a říkali si, že by bylo dobré to vyzkoušet s vodou," popisuje badatel, jak údajně přišel na to, že se více než padesát let stará vražda neodehrála tak, jak ji tehdejší kriminalisté uzavřeli. Mareš by přitom prý dnes pravděpodobně rozpletl i 120 let starý případ Anežky Hrůzové v Polné. "Mám dva podezřelé a ani jeden není Leopold Hilsner," říká v rozhovoru Mareš.

V archivech a mezi starými svědectvími se podle něj dají najít doslova poklady. Ačkoliv nejznámější je v Česku asi ten štěchovický, badatel vzpomíná i na to, jak zmapoval odhalení jiného jmění v klášteře Chotěšov.

"Řádovou sestru tam nechali zavřít do blázince, protože viděla, že tam další sestry s matkou představenou něco zakopávají, a báli se, že by to mohla prozradit," vzpomíná na to, jak jeptišky skutečně zatajily před československými orgány obrovský poklad.

A jaká je největší záhada dneška? Podle Jaroslava Mareše je to nejspíše tajná stanice metra na pražském Klárově, na niž je dopravní podnik "citlivý".

"Všude vás pustí, všechno ukáže, ale ne do Klárova. Tam jsem se snažil dostat 10 let," popisuje novinář, podle kterého byla stanice původně vybudována jako podzemní kryt kvůli obavám z jaderné války.

