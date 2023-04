Začneme hloupnout, varuje vývojář. Na umělé inteligenci už lidé začínají být závislí

"Největší riziko umělé inteligence je, že přirozená inteligence může být trošku na ústupu. Tedy že budeme závislí na nějakých kognitivních asistentech, a pokud to uchopíme za nesprávnou stranu, tak bychom mohli začít trochu hloupnout," říká vývojář a programátor umělé inteligence Jan Tyl. A upozorňuje, že už dnes přitom existují činnosti, které takzvaná AI ovládá a lidé si to ani neuvědomují.

Umělá inteligence by měla být pro člověka jako kopilot. Má své jasné limity a pouze ze vzájemné spolupráce s člověkem lze dosáhnout něčeho zajímavého. "Každý má své silné i slabé stránky. Umělá inteligence se teď nevyzná třeba ve fyzikálních věcech - třeba jak je co těžké, s těmito primitivními věcmi má velké problémy. To člověk zase vůbec nemá," vysvětluje Jan Tyl v rozhovoru.

Sám stojí například za umělou inteligencí jménem Matylda, která před časem v České televizi kladla otázky v rámci předvolební debaty. Diváky tehdy překvapilo, jak netradiční dotazy si na politiky připravila. Umí být ale umělá inteligence opravdu kreativní, nebo pouze generuje naučené texty? "Existují dva vědecké názory. Jedni tvrdí, že to není skutečná kreativita - tedy že pouze kopíruje to, co vytvořili ostatní lidé. A protiargument je, že i lidé se učí jazyk a tvoří na základě toho, co viděli předtím," upozorňuje odborník.

V reakci na nedávnou fotku papeže v péřové bundě vygenerovanou AI expert říká, že by takové obrázky určitě měly být vždy označeny jako uměle vytvořené. Nesouhlasí ale s tím, že by se měl vývoj umělé inteligence výrazně regulovat. "V Evropě jsme na regulace hodně přísní, a mnohdy kvůli tomu, že něco regulujeme, příliš pozastavíme vývoj," dodává s tím, že velký přínos může mít umělá inteligence třeba i ve zdravotnictví.

