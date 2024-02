"Kolik jsi jich zabil? Hodně." Kriminalista popsal přiznání vraha a kanibala Hojera

"Kdyby mi někdo řekl, že má za sebou pět vražd, tak jsem se na něj bál i podívat, abych něco nezkazil," popisuje vyšetřování vraha a kanibala Ladislava Hojera kriminalista Jan Štoček, který v případu sehrál svoji roli. V rozhovoru popisuje, že se mu Hojer přiznal už na chodbě, pak svoje doznání popřel. "Trvalo to mnoho hodin, ale nakonec to zopakoval," vzpomíná vyšetřovatel.

Bývalý kriminalista Jan Štoček třicet let vyšetřoval nejtěžší zločiny. Usvědčil takzvané orlické vrahy, vyšetřoval vraha Ivana Roubala a pohyboval se i u případu Ladislava Hojera. Právě příběh pětinásobného vraha teď ožil v seriálu Metoda Markovič: Hojer. "Já vedle něj sedl na lavici a tak důvěrně mu říkám: Hochu, tak kolik si jich zabil? Jemu se rozklepaly ruce a říká: Hodně," vzpomíná vyšetřovatel, jak se mu vrah "náhodně" přiznal.

Štoček v rozhovoru popisuje, jak někdy musí vyšetřovatel s podezřelými navodit až přátelský vztah. V tom byla specifická právě práce jeho kolegy Jiřího Markoviče. "On si s tím člověkem sedl a vždycky to dokázal hrát: ty za to nemůžeš, prostě se to stalo, to se může stát každému. Nebo: ty ses takhle narodil, oni tě vyléčí. Kolikrát jsem měl pootevřené dveře a poslouchal jsem," popisuje kriminalista, který sám podle svých slov nikdy takhle blízký vztah v rámci vyšetřování nevyhledával.

Bývalý policista v rozhovoru hovoří také o tom, že se netají svou podporou pro znovuzavedení trestu smrti. Vzpomíná třeba na to, jak s ním zahýbaly situace, kdy pomáhal vyšetřovat "spartakiádního vraha" a musel sledovat reakce rodin obětí, které už tušily, že je něco špatně. "Člověk už je otrlý, ale přece jsem si řekl: Hajzle, tebe až chytnu, tak tě zašlapu do země," dodává Štoček.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.