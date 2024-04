Špaček: Je mi trapně, jak se politici snaží zapůsobit. Rakušana mi bylo líto

“Z politiky se stává entertainment a to mě děsí. Možná bych byl rád, kdyby se někteří politici brali víc vážně než míň,” říká youtuber Jan Špaček, který ve svých videích rád konfrontuje demokraticky volené zástupce netradičními otázkami a vtipy. Teď bude radit v rámci neformálního poradního týmu mladých prezidentovi. Pro jiného politika by to ale prý neudělal a z některých mu je dokonce trapně.

"Hranice jsou v tomhle případě asi nekonečné. Přijde mi, že to je trochu ponižující pro všechny a zvláště pro mladé lidi," říká youtuber Jan Špaček k nedávným snahám exministryně Aleny Schillerové a ekonomky Danuše Nerudové zapůsobit na sociálních sítích na mladou generaci. "Že zatancují na písničku, kterou předtím v životě neslyšeli, nebo budou dělat obličeje na kameru? Je to trapné a hlavně ponižující pro nás, pokud si myslí, že nám tohle stačí," kritizuje některé politiky mladý influencer. Kdo podle něj s mladšími ročníky umí vcelku komunikovat, je prezident Petr Pavel. Právě s ním se chce o problémech mladých bavit neformální skupina Impakt, které je Špaček členem. "Myslím, že Pavel je u mladých celkem populární. Někde jsem četl, že bychom spíš měli jít zaklepat na dveře Strakovy akademie a pomáhat Petru Fialovi. To bych ale nechtěl dělat," vylučuje Špaček a dodává, že by nenabídl pomoc žádné politické straně. Youtuber v rozhovoru také vysvětluje, proč na Debatách bez cenzury nachytal ministra vnitra Víta Rakušana. "Já mu chtěl pomoct, bylo mi ho líto, že se snaží stát influencerem v pětačtyřiceti letech. Navíc jsem chtěl ukázat, jak je celá ta akce artificiální a falešná," vysvětluje Špaček, podle kterého cílem setkání rozhodně není jakákoliv debata, ale pouze snaha vytvořit emocionální momenty na sociální sítě vicepremiéra. "Ty šteky na sítích jsou úžasný virál. Dnešní mediální doba to ale obnáší a podle mě je to pro politiku hrozně nepříjemné a škodlivé," dodává influencer. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.