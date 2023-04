"Nevystrkuj hlavu a přežiješ." Reportér ČT se ocitl pod palbou u Bachmutu

"Byl to jeden z nejvypjatějších momentů. Pro nás to bylo několik desítek minut, ale pro vojáky, kteří tam jsou několik měsíců, je to každodenní chleba," popisuje zahraniční zpravodaj České televize Jan Šilhan, jaké bylo natáčet ukrajinské vojáky pod palbou jen desítky metrů od ruských pozic: "Nešli bychom do toho, kdybychom věděli, že je to za hranou. Pud sebezáchovy ale musíte mít posunutý."

24:50 Spotlight Aktuálně.cz - Jan Šilhan | Video: Jakub Zuzánek

"Pokud jste v dostatečně hlubokém zákopu a v uvozovkách nebudete příliš vystrkovat hlavu, tak pokud to bude 'běžná' přestřelka kulomety, nic moc extra vám nehrozí," říká o natáčení s vojáky v zákopech mezi Bachmutem a Avdijivkou Šilhan. Na frontu vyrazil společně s kameramanem Jánem Schürgerem a přinesli reportáž z místa, které je jen sedmdesát metrů od pozic nepřítele. Zatímco pod palbou panuje logická nervozita, v 'zázemí' se vojáci baví o zcela běžných věcech: o svých rodinách nebo třeba o fotbale, popisuje v rozhovoru novinář. Humor tady samozřejmě působí jako jistá psychická obrana. "Vojáci říkají, že když jste v nasazení, tak ten humor jde stranou a přichází maximální koncentrace. Ale jakmile za sebe sundáte ten kvér nebo vystoupíte z kokpitu, tak tam všechno necháte a zkrátka se z vás stane civilní člověk," vysvětluje. A jak moc ukrajinští vojáci vyhlíží konec války? "Ten horizont konce se pohybuje někde na škále od dvou tří let až do zhruba deseti let. Ukrajinci ale většinově věří tomu, že zvítězí. Samozřejmě, co budeme brát za vítězství, to jiná věc," dodává Šilhan s tím, že motivace ukrajinských vojáků je na rozdíl od ruské strany vysoká. Vyčerpání se ale vyhnout nelze. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

