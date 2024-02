Za rohem si řekli, že jsem úplný idiot. Prušinovský o vtipech, které „netrefil“

Že mají Češi specifický smysl pro humor? “To je takový kec. Myslím, že máme vlastně mnohem menší smysl pro humor než jiné národy,” říká režisér a scenárista komediálních seriálů a filmů Jan Prušinovský. Kdo podle něj “dělá” humor, musí se v tom neustále cvičit a doba ho vždy překvapuje. “Vystřílíte spoustu slepých nábojů, abyste se jednou trefili,” popisuje ve Spotlightu.

"Je něco jiného, když člověk píše a když člověk něco žije. Myslím si, že na papíře mi není svaté nic. To je asi výsostné právo každého autora. V normálním životě se ale snažím vnímat situace a neříkat vtipy někde, kde se to nehodí," odpovídá režisér českých komedií na otázku, zda existuje něco, z čeho by si srandu nikdy nedělal.

Přiznává ale, že musí humor neustále testovat, a určitě se proto dostal do situací, kdy lidé v jeho okolí museli jeho slova polknout. "A za rohem si řekli, že jsem úplný idiot. Byl bych raději, kdyby mi to řekli rovnou. Že jsem řekl něco nepatřičného, jsem totiž většinou zjistil až za pár dní," popisuje Prušinovský.

Autor seriálů, jako je Most, Okresní přebor, Trpaslík nebo Dobré ráno, Brno, v rozhovoru mluví také o tom, jak si občas sám dobrovolně "pustí filtr", když vyrazí do čistě mužského kolektivu. "Dělám to vědomě. Zavřít se do nějaké sportovní kabiny, kde jsou jenom samý chlapi, mi přijde jako nějaká forma kontrolované agrese, kterou pak člověk, když ten sport skončí, vlastně nemá," popisuje Prušinovský.

O svém posledním seriálu Dobré ráno, Brno říká, že by podobný typ humoru v pražském studiu neuspěl. "Myslím, že humor se dobře dělá, když je zespoda. Někde máte partu loserů nebo outsiderů, kteří vlastně nejsou úplně v těch vysokých pozicích, ale snaží se tam tak doškrábat. My jako diváci vidíme, že tam nahoře jsou ještě větší blbci, a to je ten komediální princip," vysvětluje režisér.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.