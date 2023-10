Bude to nejhorší za sedmdesát let. Expert popsal, co teď čeká Izrael a Palestinu

“Neumím si představit, že poslední týdny nezanechají hlubokou emoční, politickou i společenskou stopu na straně Izraelců a Palestinců na dekády,” komentuje vraždy Hamásu a následnou odvetu Izraele analytik z Institutu politologických studií Jakub Záhora. Situace je podle něj nejhorší za 70 let. Na to, že by mohl vzniknout svobodný palestinský stát, mohou teď Palestinci zapomenout.

Spotlight Aktuálně.cz - Jakub Záhora | Video: Jakub Zuzánek

"Šance na dvoustátní řešení jsou z několika důvodů mizivé. Je to ale dlouhodobé," říká odborník na mezinárodní vztahy k tomu, jakou šanci mají Palestinci na vlastní stát po brutálním útoku teroristického uskupení Hamás na obyvatele Izraele. Upozorňuje ale, že se situace příliš nemění už od druhé intifády v roce 2000 a před samotným činem teroristické skupiny ji podpořil i fakt, že se izraelská politická reprezentace posunula více doprava. "Velká část politického spektra v Izraeli dvoustátí odmítá," popisuje Záhora. Podle něj nemá současný konflikt mezi Hamásem a Izraelem před sebou bohužel žádné jasné řešení. To ale neznamená, že by mělo mezinárodní společenství tolerovat brutální násilí Hamásu na jedné straně a disproporční odvetu Izraele na straně druhé. "Spousta expertů a expertek v zásadě pouze souhlasí s tím, co Izrael dělá, s argumentem, že má právo na sebeobranu. To je pravda, nicméně podle dostupných informací je tady ta disproporčnost, kdy nezasahuje pouze vojenské cíle," říká Záhora k debatě, zda země porušuje pravidla války. Rozsah humanitární krize, kterou zažívá Palestina, je přitom podle něj nepředstavitelný. "Už byl z domova vyhnán asi milion lidí, takže zhruba polovina obyvatel Gazy, kteří žijí v otřesných podmínkách bez ohledu na izraelské údery," popisuje odborník s tím, že v regionu chybí voda, potraviny, palivo i potřebné léky. "Dokonce už máme zprávy, že dochází k lékařským operacím bez anestetik," dokresluje situaci Záhora. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

