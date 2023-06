Až takhle daleko to může dojít. Novinářka popsala nejhorší dezinformační scénář

Chodí na akce lidí, kteří protestují proti státnímu systému, poslouchá jejich příběhy, popisuje je. A rovněž čelí urážkám a vyhrožování. Oceňovaná novinářka týdeníku Respekt Ivana Svobodová popisuje děsivé dopady dezinformací na společnost. "Ne že by mě někdo na demonstracích zbil, ale zažívám agresi, lidé mi zastupují cestu, vyhrožují. A Slovensko je už úplně vykolejené," svěřuje se.

Ivana Svobodová v minulosti popsala příběh muže, který byl jako první člověk v Česku odsouzen za teroristický útok, o který se pokusil právě i pod vlivem dezinformací. "Klamavé zprávy nejen v Česku ničí životy lidí, rozbíjí rodiny. Je neuvěřitelné, co dokážou nadobro udělat s životem naprosto bezúhonné a spořádaně žijící rodiny," zamýšlí se novinářka, která letos získala prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky.

Poukazuje na fakt, že Češi stále jasně podporují Ukrajince v jejich boji s ruským nepřítelem a sympatizují i s uprchlíky, kteří museli před válkou odejít. Na rozdíl od velké části slovenské společnosti, která je podle Svobodové již kvůli masivnímu šíření dezinformací úplně "vykolejená".

"Ale i tak již i u nás slyšíte v taxíku nebo u pokladny v Praze či Brně relativizaci války. Slyšíte: 'Bůh ví, jak to bylo. Bůh ví, jak to je, a bůh ví, co se má dělat," zaráží zkušenou reportérku.

"Jsem příznivcem toho, že má stát omezit dezinformační weby, což je samozřejmě strašně citlivá věc a není to vůbec vůbec jednoduché," doplňuje Svobodová v okamžiku, kdy redakce Aktuálně.cz spouští projekt My a dezinformace, který nabízí veřejnosti, úřadům i vzdělávacím institucím strukturovaný, ucelený, přehledný a interaktivní formát věnovaný této problematice.

Reportérka Respektu nepůsobí jen v Česku, ale byla pracovně i na Ukrajině, která čelí ruské převaze. Co se týče dezinformací, právě tam slyšela podle svých slov ty nejvyhrocenější příběhy.

"Na Ukrajině samozřejmě žijí lidé, kteří mají část rodiny, příbuzné, známé v Rusku. Vlastní sestru, bratra, tetu. A ti jim nevěří, že to video jejich zničeného domu, vedle kterého zakopali zabité sousedy, nezfalšovali nebo jim ho někdo nepodstrčil," popisuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.