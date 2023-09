Jsem už dlouho „bezcenná“. Jedno ocenění vás ale doslova sežere, prozradila Chýlková

"Jakékoliv ocenění je příjemné, určitě vás nenaštve a je fajn, že si vás všimli. Ale že byste měl v tom našem rybníčku víc práce? To nejde ruku v ruce," přiznává herečka Ivana Chýlková, která v 90. letech získala televizní ocenění v Cannes. Dokonce existují ceny, které vás "sežerou", říká třeba o Českém lvu.

"Herecky jsem objevená, ale myslím si, že během života člověk může objevovat další a další věci, které ho ani nenapadly, že by mohl objevit," říká o sobě herečka Ivana Chýlková, která na podzim vystoupí v televizní soutěži StarDance.

"Hrozně moc si to užívám. Nezkouším, nehraji, netočím, teď jenom tančím a chodím na masáže," popisuje a dodává, že si dosud myslela, jak je pohybově nadaná, ale tréninky ji překvapily o opaku. "Hlava dává informaci, že tančím fantasticky, ale výsledek je o 180 stupňů jiný," přiznává herečka.

Chýlková v rozhovoru mluví také o tom, zda si herečka jejího formátu může dovolit odmítnout některé role. "Může si to dovolit, pokud nějakým způsobem vyžije. Vy potom musíte taky přemýšlet nad tím, jak dlouho nebudete točit nebo nic hrát. Všechno je to o cviku a o trénování," prozrazuje herečka, podle které je občas potřeba slevit ze svých očekávání. "Z toho, co hraji, mě ale neirituje nic," prozrazuje.

Herečka vzpomíná i na natáčení seriálu Přítelkyně z domu smutku, za který dostala Velkou stříbrnou cenu v Cannes. Pojednává o zážitcích politické vězenkyně v době totality. "V šest hodin ráno jsme přišly, dostaly tepláky a ty sundaly v osm večer a to bylo každý den. Ten pocit si tak dovedete představit, že v žádném případě - nejen v politické kauze - nechcete být ve vězení. My měly tu výhodu, že jsme mohly odejít domů, osprchovat se a cítit se zpátky u sebe," vzpomíná Chýlková.

