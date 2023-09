Evropa jde od válu. Přestaňme si lhát, Asie nás má za poloostrov, říká Kmoníček

Nynější velvyslanec Česka ve Vietnamu Hynek Kmoníček si podle svých slov připadá ve vietnamské metropoli Hanoji tak, jako by se propadl časovou dírou do Prahy roku 1982. A svou roli kvůli velké komunitě Vietnamců, kteří mají vazby na Československo, přirovnává k pozici velvyslance britského impéria. Co si myslí o budoucnosti Evropy, USA či celé Asie?

"Ve Washingtonu (kde jako velvyslanec rovněž působil) musíte každý den několikrát připomínat svoji existenci a vysvětlovat, kdo jsme, proč jsme a že si zasloužíme být. To ve Vietnamu je dynamika přesně opačná, protože k nám odešla poměrně velká diaspora," popisuje dojmy ze své poslední diplomatické mise Kmoníček.

Československo byl čtvrtý stát na světě, který uznal Vietnamskou socialistickou republiku, v polovině 50. let minulého století k nám přišli první Vietnamci a dnes žije ve své domovině 300 tisíc lidí, kteří víceméně hovoří česky. Hynek Kmoníček je s některými z nich v kontaktu.

"Jsou to velmi dojemná setkání, protože ono je mnohým už docela dost přes 80 let, ale i nadále spolu mluví česky, říkají si svými českými jmény, neustále probírají, co se jim před 50, 60, 70 lety v Československu přihodilo, a pak se o tom vždycky pohádají, protože každý si to pamatuje trochu jinak," popisuje velvyslanec emocionální vztah Vietnamců vůči Česku, které bychom museli v jiném státě tak odlišné asijské kultury budovat po generace. Udržovat tuto tradici je podle něj jeden z úkolů české ambasády.

Zkušený diplomat nepochybuje, že 21. století bude patřit Asii, která převezme dominanci nad světem. "V první řadě to bude dominance ekonomická, ta politická bude následovat. Je to trend pravděpodobně již nezvrátitelný, protože čísla hovoří jasně. Evropa dnes při svém malém tempu růstu vyrábí zhruba 18 procent světového HDP a Spojené státy americké totéž. Asie již v této chvíli tvoří nějakých 46 procent," vypočítává Kmoníček.

A doplňuje: "Když se podíváme na demografické projekce, kdy bude v Asii přibývat obyvatelstva, začínáme se pohybovat v místech, které mi před lety ukazoval čínský ministr zahraničí. Tedy jako poloostrov na konci Asie…"

Podle Kmoníčka bychom měli tento přechod natáhnout a "přistání" v "asijském století" co nejvíce změkčit. "To dokážeme jenom tehdy, když si nebudeme nalhávat věci, které nejsou pravdou, a budeme koukat do oka realitě," dodává.

Bývalý velvyslanec v USA v rozhovoru s Lindou Bartošovou rovněž předpovídá budoucnost Spojených států či popisuje současnou migraci Vietnamců do Česka. Zároveň však vypráví, proč je milovníkem vodních dýmek, které kouří od svých deseti let nebo proč sbírá pálivé omáčky.

