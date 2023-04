Víme přesně, kdy přijde zlom. Důchodový "průšvih" se blíží, expert radí, jak spořit

"Až klesne počet pracujících na počet důchodců, nastane problém. A to už po roce 2030. Na výdaje, které s tím přijdou, zatím nutně nemusíme zvyšovat daně, ale je třeba zvedat věk odchodu do penze," říká ekonom a poradce ministra práce a sociálních věcí Filip Pertold. Podle něj by se svůj věk odchodu do důchodu měl každý dozvědět alespoň deset let dopředu. "Bez jeho nárůstu to nepůjde," říká.

28:00 Spotlight Aktuálně.cz - Filip Pertold | Video: Jakub Zuzánek

"Důchody se výrazným způsobem navýšily oproti například jiným dávkám. Penze opravdu velkým způsobem vystřelily a senioři jsou významně chráněni proti nárůstu životních nákladů oproti jiným skupinám obyvatel, které jsou přímým nebo nepřímým způsobem závislé na státu," upozorňuje Pertold s tím, že se situace začala řešit na poslední chvíli. Vládní plán na nižší valorizaci důchodů, který má ochránit veřejné finance, podle něj nebyl dostatečně vykomunikován. "Úplně se to vládě nepovedlo, tak uvidíme ve volbách," hodnotí Fialův kabinet. Podle Pertolda nejde jasně spočítat, který ročník na tom bude s důchody nejhůře. Lidé by ale neměli spoléhat jen na stát a určitě by si měli spořit. Ideální je podle experta dávat si měsíčně stranou více než tisíc korun, nejlépe třeba i tři tisíce. A kdo má vlastní bydlení, bude mít v důchodu rozhodně výhodu. Aby stát do budoucna měl nejen na důchodový systém, ale i další výdaje, měl by podle Jurečkova poradce určitě přemýšlet nad nastavením toho daňového. Třeba zrušení superhrubé mzdy udělalo v rozpočtu díru 100 miliard korun. Pertold netvrdí, že by se superhrubá mzda musela nutně vrátit. "Daně by se mohly zvýšit třeba na 17 procent, nebo by šlo najít mírnou progresi, tedy s vyššími příjmy trochu zvýšit sazbu. Je to věc politické diskuse, ale tady je nejvíce peněz, které lze vybrat," dodává. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

