Jourová: Je mi jedno, co si o mně Babiš myslí. Mám hranici, za kterou s ním nepůjdu

"Občas se mi donese, že při nějakých stranických jednáních nejsem úplně dobře hodnocená ze strany pana předsedy Babiše. Je mi to ale upřímně jedno," říká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Odchod některých členů z hnutí ANO podle ní znamená, že asi nemohli vydýchat jeho směřování k voličům SPD. Proč ona sama ze strany neodejde? A volila Andreje Babiše v prezidentských volbách?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:45 - 3:10 Má eurokomisařka Věra Jourová i po dosažení tolika pracovních úspěchů pořád syndrom neustále podceňovaného člověka? Je podle ní rozdíl podceňovat se jako politička a jako člověk? A v jakých chvílích si dopřeje pocit z dobře odvedené práce?

3:10 - 10:30 V roce 2006 Jourovou při návratu ze služební cesty čekali na letišti policisté a odvezli ji na výslech, po kterém šla rovnou do vazby. Obvinění z korupce vůči ní se však ukázalo jako falešné. Jak dlouho se vyrovnávala s nespravedlností a proč jí to pomohlo najít sílu jít studovat práva? Obvinění z korupce postihlo i bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou - jak se na její případ dívá Jourová v kontextu své vlastní zkušenosti?

10:30 - 14:10 Zahraniční portál Politico v minulosti označil Jourovou jako "evropskou osamělou šerifku". Je česká eurokomisařka sólistka, nebo raději pracuje v týmu?

14:10 - 17:40 Jak hodnotí prezidentskou kampaň Andreje Babiše? Prohlášení, že při napadení Polska nebo pobaltských zemí by Babiš neposlal vojenskou pomoc, podle Jourové nebyla hvězdná chvíle šéfa hnutí ANO a musela jeho slova vysvětlovat i v Bruselu.

17:40 - 19:17 Ve spojení s prezidentskou volbou se často zmiňovalo i její jméno - byla při letošních volbách na stole i její kandidatura?

19:17 - 24:25 Odchod několika lidí z hnutí ANO podle ní možná reflektuje směřování hnutí, které se v některých oblastech stáčí k voličům SPD. Pro Jourovou je to k zamyšlení, protože její voliči to určitě nejsou. Co by hnutí muselo udělat, aby to bylo pro nejvýše postavenou Češku v Evropské unii za hranou? Jaké má dnes vztahy s Andrejem Babišem? A plánuje se po skončení svého mandátu v Bruselu vrátit do české politiky?

24:25 - 29:21 Proč je zpětně ráda, že místo regionální politiky dostala na starost hodnoty a transparentnost, a co všechno plánuje do konce svého mandátu dokončit?