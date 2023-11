“Uráží mě, na co se Češi dají nachytat.” Eva Holubová otevřeně o Babišovi a Okamurovi

"Když sundáte otrokovi pouta, tak on ještě nezačne myslet jako rovnocenný. A my to máme pořád v sobě," říká herečka Eva Holubová k tomu, jak někteří Češi více než třicet let od sametové revoluce vnímají demokracii. Podle ní nezklamal demokratický systém jako takový, ale zklamali sami lidé, kteří v něm žijí. "Nepodařilo se nám změnit mozky," popisuje v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Spotlight Aktuálně.cz - Eva Holubová | Video: Jakub Zuzánek

"Když jsem se ze sametové revoluce vyškrábala jako občanka, nedám si to vzít," říká herečka Eva Holubová k tomu, jak často si vyslechne, že by se jako umělkyně neměla vyjadřovat k politickému dění. Podle ní je to povinnost každého a více než třicet let po revoluci má spíše strach, jak si s možnostmi svobodného světa poradí mladá generace. "Bojím se, že podlehne zlatému teleti a zapomene na ty krásné hodnoty lidské pospolitosti," varuje Holubová. V rozhovoru otevřeně mluví o tom, že mnohem ostřejší reakce od lidí dostává, pokud se vyjádří na konto politiků, než když třeba veřejně přiznala, že bojuje s depresemi a alkoholem. Popisuje také, že ve složité životní situaci jí nejvíce pomohla rodina, ale i odborná pomoc. "Když máte odborníka, najednou vlastně zjistíte, že to není vaše charakterová vada, ale že se to různě stává a že se z toho lze dostat," říká Holubová, která na téma duševního zdraví dokonce pořádá se svou dcerou besedy s názvem Psychohrátky. Holubová, která začala být v posledních letech velmi aktivní na sociálních sítích, má dnes na Instagramu stovky tisíc fanoušků. Jak si vysvětluje takovou popularitu? Herečka věří, že lidi baví, jak se jim snaží dodávat sílu a motivuje je, aby si drželi "koutky nahoru". "Byla jsem docela přebornice na nešťastný lásky a na průsery. Ale vždycky jsem si říkala - prohraná bitva není prohraná válka. A život mě baví i s těmi průšvihy," popisuje svůj přístup. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

