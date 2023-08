Vinařka radí, jak „nechlastat“: Víno je sexy, užívejte si ho. Skleničku pijte hodinu

"Dřív jsem vypila daleko víc, teď se víc chráním a vnímám, že víno je otázka zážitku. Když si otevřu lahev, tak se na ni chci těšit a vychutnat si ji. Na druhou stranu je někdy fajn jít na party, dát si skleničku a nepřemýšlet o tom," říká vinařka Dominika Černohorská, která by si přála, aby Češi pili trochu "kulturněji" a aby se vinaři lépe chovali k přírodě, kde své víno pěstují.

"Jenom držet skleničku, která je na stopce, a pohrávat si s vínem, které potřebuje kyslík k tomu, aby se otevřelo a vy jste v něm mohli vnímat další tóny, vůně a chutě, to je prostě víc sexy než sedět s pivem," říká spoluzakladatelka vinařství Plenér. Mrzí ji, že si někteří Češi neumí víno dostatečně užívat a tolik nad ním nepřemýšlí. "Proto propagujeme spíš 'ochutnávání' než pití vína," dodává vinařka.

Propagátorka autentických vín, která vznikají s co možná největším souladem s přírodou, nabádá, že by se zemědělství včetně vinařů mělo k půdě chovat více tak, aby byla zdravá a prosperující pro další generace.

"V Česku máme za sebou dobu, která byla pro zemědělství velmi náročná. Byla to doba, kdy se tvořila družstva, hodně se jelo na výnos, aby půda co nejvíce dávala, a my jsme jí přitom vůbec nic nedávali zpátky. A teď čelíme obrovským následkům," komentuje Černohorská.

A co škodí vínu nejvíce? "Veškeré extrémy jsou náročné. Málo vody, hodně vody nebo kroupy," popisuje vinařka a vysvětluje, že proměny počasí jsou plíživou věcí, o kterou se vinaři více začali zajímat až v posledních letech. Při své práci se přitom musí dívat hodně dopředu.

"My vysazujeme vinice na padesát, šedesát nebo až sto let a zvláště pro ekologické vinaře je daleko těžší se s počasím popasovat," dodává Černohorská.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.