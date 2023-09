Má „koule“ a vyburcuje jako rock. Chce se mi i plakat, říká o vážné hudbě dirigentka

Klasická hudba je podle dirigentky Státní opery v Praze Anny Novotné Peškové úžasná, plná emocí a člověk z ní může mít úplně stejný pocit, jako když jde například na rockový nebo nějaký modernější koncert. "Hrozně ráda říkám, že klasická hudba má obrovské 'koule'," upozorňuje jedna z mála Češek, které řídí i velké orchestry.

Rusalku, operu slavného skladatele Antonína Dvořáka, slyšela za svůj život mnohokrát, dokonce ji i dirigovala. "A vždycky na konci se mi chce plakat, vždycky, i když to diriguju. Myslím, že to může oslovit úplně každého a byla by velká škoda, kdyby lidé přišli o takový zážitek," vysvětluje směrem k mladší generaci, která se o klasickou hudbu příliš nezajímá.

Těm, kteří by ji chtěli poznat, doporučuje, aby začali operou La traviata, kterou na námět románu Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi napsal Giuseppe Verdi. "Bude to znít vtipně, ale je to dobrý kus pro začátečníky, protože je krátký. Přesto je tato opera, kterou mám teď mimochodem dirigovat, nabitá emocemi od začátku do konce," popisuje.

Anna Novotná Pešková působí v profesi, které dominují muži a ještě před poměrně nedávnou dobou bylo téměř nemyslitelné, aby dirigovala žena. Přesto se situace za poslední století výrazně změnila a ona zpravidla žádné kontroverze s tím spojené nezažívá. "Když jste připravená, pohlaví nikdo neřeší," říká.

A doplňuje: "Myslím, že je nešťastné, když se žena dirigentka snaží stylizovat do muže. My tomu svou ženskou energií můžeme dát třeba větší vřelost, něžnost nebo větší eleganci, ale vůbec tím nemyslím, že mužské, nebo ženské dirigování je lepší," míní o přístupu pohlaví k řízení orchestru dirigentka Státní opery.

V rozhovoru s Lindou Bartošovou se Novotná Pešková mimo jiné zamýšlí i nad stavbou nové budovy Vltavské filharmonie, která má stát v pražských Holešovicích a vyjít minimálně na deset miliard korun.

"Jsem sportovní fanoušek a myslím, že tu máme spoustu krásných sportovních hal a výborné hráče a sportovce. A na úplně stejné úrovni máme hráče třeba v orchestrech, tak proč bychom nemohli mít i jeden krásný koncertní nebo kulturní sál," dodává.

