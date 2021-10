Soud uložil trest Prokopovi z Berdychova gangu. Za loupeže si odsedí deset let vězení

Letošní úroda řepky je nejnižší za posledních 14 let. Podle posledního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) sklidili zemědělci 1,027 milionu tun, což je o 17,5 procenta méně než loni. V meziročním srovnání si o 1,4 procenta pohoršily také obiloviny. Úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší o 3,5 procenta, může za to zejména úbytek ploch. Polepší si naopak cukrovka, slunečnice či mák. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil ČSÚ.

"Zatímco letošní sklizeň řepky je nejslabší za posledních 14 let, očekávaná úroda ostatních olejnin je díky rozšíření osevních ploch výrazně vyšší. Sóji se sklidí o polovinu více a odhadovaná úroda slunečnice, hořčice nebo lnu převyšuje loňskou sklizeň dokonce o dvě třetiny," uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

V případě brambor jsou letošní hektarové výnosy dobré. V průměru to je 29,42 tuny na hektar, což je téměř o procento lepší než loni. Zemědělci ale letos bramborami osázeli 23.000 hektarů, před rokem to bylo asi o tisíc hektarů více. "Řada pěstitelů v důsledku protiepidemických opatření svoji loňskou produkci nemohla na trhu uplatnit a letos pěstování brambor raději omezila," uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Renata Vodičková.