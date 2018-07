Sokolové představili první hromadné skladby, cvičilo jich 15 tisíc. Babiše diváci vypískali

Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod následovaný množstvím doprovodných akcí.

Praha - První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15.000 sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba. Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod následovaný množstvím doprovodných akcí.

Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako 'Tužme se' nebo 'Kde stárnutí, tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla 'mexická vlna'. "Není to pro naše potřeby ideální místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá pro nástupy a odchody cvičenců," uvedl k místu konání sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.

Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců na koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.

Úvod dnešního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.

Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe slováčka, představení dorostenců z Dánska, skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny Mandrage.

Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.

XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby. Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30.000 mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo 118.000 sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23.000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.

Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160.000 členů a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.