Zůstal jen Lidový dům a tři jiné objekty. Sociální demokracie rozprodala nemovitosti

před 6 hodinami
Sociální demokracie (SOCDEM) po prodeji nemovitostí po celé republice vlastní už pouze poslední čtyři domy. Zůstává jí Dělnický dům v Kladně, Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové, pražské sídlo strany Lidový dům a přilehlý objekt přezdívaný Surtec, uvedl v úterý deník Mladá fronta DNES.
Lidový dům, sídlo SOCDEM. Praha, 7. října 2025.
Lidový dům, sídlo SOCDEM. Praha, 7. října 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Další své nemovitosti v krajích SOCDEM prodala, protože potřebovala peníze na dluhy, běžnou politickou činnost i předvolební kampaně. Jejich prodejní ceny byly ale mnohdy pod těmi odhadními, což představitelé strany odůvodnili tím, že o domy nebyl zájem a strana potřebovala peníze, uvedl deník.

Nejvíce nemovitostí strana prodala za někdejšího šéfa Michala Šmardy a prodej většiny z jich měla na starosti realitní kancelář patřící zlínskému sociálnímu demokratovi Romanu Vaigelovi.

"Nějakou dobu jsme nemovitosti vždy nabízeli za naše aktualizované odhady. Pokud se to za ty peníze nepodařilo prodat, snažilo se předsednictvo zjistit, čím to je. Udělalo se usnesení, podle kterého se řeklo, že není přípustné, aby se prodávalo za méně než 80 procent nové odhadní ceny. Nepamatuji si to přesně, ale myslím, že se takové ceny podařilo dosáhnout u většiny nemovitostí," sdělil deníku Šmarda.

Jestli bude strana prodávat i své poslední nemovitosti, Šmarda ani dosavadní předsedkyně Jana Maláčová podle deníku netuší. Strana si poté, co se její zástupci nedoslali při říjnových volbách do Sněmovny, bude v prosinci volit nové vedení. Strana se však pořád soudí s dědici právníka Zdeňka Altnera, který jí kdysi Lidový dům vybojoval, ale chtěl za to prémii, připomněl list.

Zástupci SOCDEM se ucházeli v letošních volbách o návrat do Sněmovny na kandidátkách hnutí Stačilo!, na kterých figurovali zejména komunisté. Uskupení získalo 4,3 procenta hlasů a do dolní parlamentní komory se nedostalo. Maláčová následně oznámila, že skončí ve funkci předsedkyně strany a odejde i z politiky.

 
