Sníh komplikuje v Česku dopravu, autobusy ve středních Čechách nabírají zpoždění

Hasiči v noci a dnes ráno v Pardubickém kraji zasahovali kvůli sněhu u několika dopravních nehod. V Koldíně na Orlickoústecku a Oldříši na Svitavsku vytahovali z příkopu osobní auta. V Lipovci na Chrudimsku skončilo vozidlo na střeše, lehce zraněného se ujali zdravotníci. "V Heřmanově Městci na Chrudimsku pomáhaly tři jednotky hasičů řidiči prázdné cisterny od převrácení do příkopu. Na velmi kluzké vozovce to při rozjezdu řidiče s cisternou táhlo do příkopu," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. V Dřítči na Pardubicku se na zasněžené vozovce střetla dvě vozidla, nehoda se obešla bez zranění. V Hrádku na Orlickoústecku hasiči vyprošťovali sedmitunový nákladní automobil, který blokoval silnici.