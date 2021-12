Skauti přivezli do Česka betlémské světlo, převzali jej na hranicích s Rakouskem

Plamínek zažehnutý v Betlémě, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus, je v České republice. Skauti si pro něj kvůli pandemii koronaviru ale ani tentokrát nejeli do Vídně, v neděli ráno jej od svých rakouských kolegů převzali na hraničním přechodu Reintal - Břeclav. Na hranici jej přebírali i loni.

"Betlémské světlo je krásná vánoční tradice, které se s oddílem každoročně účastníme, těším se na to moc. Je to pro mne čest, že jsem byla vybrána," řekla přítomným novinářům skautka Amálie Budíková. Zatímco loni se předání uskutečnilo na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen, a to přímo na hraničním mostě, nyní na přechodu Reintal - Břeclav na parkovišti. Obvykle pro něj ale skauti jezdí vlakem do Vídně.

Na rozvozu plamínku po České republice se nic nemění. S betlémským světlem vyrazili skauti tradičně vlakem nejprve do Brna, kde jej předají diecéznímu biskupovi Vojtěchu Cikrlemu. O následný rozvoz světla se v sobotu 18. prosince postarají skautští kurýři, kteří budou cestovat vybranými rychlíky i osobními vlaky. Od nich si světlo převezmou ve stanicích místní skauti nebo dobrovolníci, kteří pak budou dál šířit plamínek po Česku i tam, kam koleje nevedou.

Betlémské světlo dorazilo do Česka!🕯️Tradiční symbol Vánoc převzali čeští skauti a skautky od rakouských na hraničním přechodu Poštorná/Reinthal. Do stovek měst a vesnic po celé zemi jej rozvezeme 18. prosince. ⚜ #skaut pic.twitter.com/Iym9S9Uzst — #SKAUT (@skaut) December 12, 2021

I letos musí skauti dodržovat platná opatření proti šíření koronaviru. "Probíhá to podobně jako loni. Dáváme doporučení jak těm kurýrním týmům tak organizátorům místních akcí, aby samozřejmě nosili roušky, snažili se dodržovat rozestupy, bylo jich co nejméně, nezpívat kolegy, prostě se chovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější," popsala mluvčí akce betlémského světla Zuzana Hrbková.

Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Betlémské světlo je pro věřící symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. V Česku se o jeho šíření starají skauti a skautky už víc než 30 let. Akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.

Všechny aktuality, včetně seznamu míst, kam si lidé mohou pro plamínek přijít, lze najít na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz