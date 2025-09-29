Šíří se jako blesk. Nové varianty covidu jsou extrémně nakažlivé, varuje odborník

"Nástup je bleskový. Nové varianty covidu se šíří nesmírně snadno, mnohem rychleji než jejich předchůdci," hodnotí letošní sezonu respiračních chorob epidemiolog Roman Prymula.
Jeho tvrzení dokládají i aktuální data ministerstva zdravotnictví - jen za poslední týden lékaři zachytili 8324 nových případů. To je o čtvrtinu víc, než nahlásili minulé pondělí. Největší koncentrace nákaz byla na Jičínsku a Písecku.
Průběh nemoci je však podle Prymuly mírnější než loni. "Vidíme to v nemocnicích - s covidem tam bojuje méně lidí," říká. Podle posledních dat jde o celkem 108 pacientů, z toho o šest pečují na jednotkách intenzivní péče.
"Zdá se tedy, že současné varianty Nimbus a Stratus jsou opravdu milosrdnější. Jediné, na co si lidé hodně stěžují, jsou úporné bolesti hlavy, které navíc trvají dlouho. Většinou tak čtyři až pět dní," doplnil epidemiolog.
Další příznaky, se kterými se mohou nemocní setkat, jsou podle něj ucpaný nos, kašel, ztráta čichu a chuti či nepříjemné průjmy. Chorobu může provázet i únava, mírná horečka a bolesti svalů.
S covidovou vakcínou si rovnou řekněte i o chřipkovou
Podobně to vidí i pracovníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Ani oni nepovažují současný vývoj za znepokojivý. Celková nemocnost se podle něj pohybuje okolo 851 lidí na 100 tisíc obyvatel, což je stále pod hranicí epidemie (1600 případů na 100 tisíc lidí). Nejčastěji se s covidem potýkají děti ve školkách a školách. "Do toho se už ale pomalu začíná objevovat i chřipka," upozorňují pracovníci ústavu.
Prymula, který je současně i místopředsedou České vakcinologické společnosti, proto doporučuje očkování proti covidu i chřipce najednou. Vakcínu by si podle něj měli nechat vpíchnout především všichni chroničtí pacienti, u kterých by mohla nákaza přerůst v závažnější komplikace. "Typicky to znamená pacienty s cukrovkou, kardiovaskulárními problémy či onkologickým onemocněním," připomíná. Očkování by měli zvážit i zranitelnější senioři.
Prymula se v souvislosti s tím vyjádřil i k obavám, které vyvolala zpráva o nižších účincích covidových vakcín u lidí s tetováním. Japonští vědci podle ní zjistili, že pokud se někdo nechá naočkovat proti covidu krátce po tetování, rychleji ztrácí protilátky. Barvivo v kůži totiž vyvolá lehký zánět, se kterým se musí organismus vyrovnat. Zbude mu proto méně prostoru na to, aby dobře "zpracoval" vakcínu. Ochrana proti nákaze mu tak může vydržet kratší dobu.
"To je sice do jisté míry pravda, určitě to ale neznamená žádný zásadní problém. Pokles imunity je totiž jen mírný," zhodnotil zjištění Prymula a dodal: "Ten zánět při tetování je přece jen lokální. Aby se imunita snížila zásadnějším způsobem, musel by se člověk nechat potetovat v krátké době úplně celý."