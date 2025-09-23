Domácí

Chřipka-zabiják. Ročně "vymaže" jednu vesnici. Stát sčítá škody a radí, co s tím

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Každoročně chřipka vyřadí z práce více než 100 tisíc lidí, průměrně na 13 dní. Prevencí lze zabránit více než půl milionu dní pracovní neschopnosti a socio-ekonomickým ztrátám téměř dvě miliardy korun. Prevencí je očkování, ke kterému ministerstvo zdravotnictví apeluje.
Foto: ISIFA/Thinstock

Informace zazněly v úterý u příležitosti představení Národní očkovací strategie, která bude v brzké době předložena vládě.

Související

Šíří se rychleji než předchozí mutace. Nová varianta covidu přináší nezvyklé příznaky

Migréna, bolest hlavy, ilustrační foto

Socio-ekonomické ztráty jsou takové, které vzniknou kvůli pracovní neschopnosti jednotlivým složkám hospodářství - firmám v tom, co se nevyrobí, státu za nevybrané daně, zdravotním pojišťovnám za léčbu, příkladem může být i rodič starající se o nemocné dítě.

"Každý rok nemocní v Česku chřipkou přes milion lidí, máme každoročně přes 2000 úmrtí," uvedla hlavní hygienička Barbora Macková. Počet odpovídá počtu obyvatel menší vesnice v Česku.

Proti chřipce je třeba očkovat každoročně, minulý týden na konferenci v Senátu zaznělo, že očkováno je v Česku asi sedm procent lidí. Mezi seniory se pohybuje podíl očkovaných mezi 20 a 30 procenty, cílem strategie je navýšení o dalších 20 procentních bodů.

"Populace stárne. Starší populace je více náchylná k virům," řekl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). "Nízká proočkovanost není jen o tom, že máme více nemocných. Jsou to velké náklady, které jejich léčba přináší a zbytečné zhoršení jejich zdravotního stavu," dodal.

Související

Doktore, poraďte!: Jak odlišit covid od chřipky a kdy brát antibiotika? Napoví test

chřipka, teplota, dítě, nemoc, ilustrační
6:40

Nemoci dýchací soustavy, mezi které patří chřipka nebo covid-19 tvoří šestinu všech prostonaných dní, což podle resortu zdravotnictví představuje 12,6 milionu dnů pracovní neschopnosti. Náklady na léčbu komplikací, jako je zápal plic, dosahují až 30 tisíc korun za den hospitalizace.

Do Česka je podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma je objednáno 856 tisíc dávek proti chřipce a 723 tisíc dávek proti covidu-19. Obě byly aktualizované pro tuto sezonu podle aktuálních cirkulujících forem virů.

Strategie se zabývá i dalšími chorobami, které jsou preventabilní očkováním. "V posledních letech se v ČR i v okolních zemích opět objevují spalničky, černý kašel nebo hepatitida A," uvedla Macková. Objevují se podle se změnou klimatických podmínek i nemoci, které dříve na území ČR nebyly.

Související

Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Hoaxy v Česku / COVID-19 a čipy ve vakcínách (2020)

V ČR jsou proti některým onemocněním jako jsou spalničky, tetanus nebo záškrt, lidé očkováni povinně v dětském věku. "Pokles dětské proočkovanosti představuje riziko pro kolektivní imunitu a je třeba podnikat aktivní kroky na zvýšení proočkovanosti," dodala Macková.

 
Mohlo by vás zajímat

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

Tragický útok nožem v Hradci: mladistvého vraha dvou prodavaček obžalovali

Tragický útok nožem v Hradci: mladistvého vraha dvou prodavaček obžalovali

Chlapec zemřel po vytržení zubu, soud schválil odškodné. Nemocnice se brání

Chlapec zemřel po vytržení zubu, soud schválil odškodné. Nemocnice se brání

Je to pořád ještě strana, nebo už skrytá koalice? Verdikt má ambici "přepsat" volby

Je to pořád ještě strana, nebo už skrytá koalice? Verdikt má ambici "přepsat" volby
domácí Aktuálně.cz Obsah chřipka Ministerstvo zdravotnictví ČR Očkování covid-19 koronavirus očkování

Právě se děje

před 7 minutami
Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

V Rusku bylo během války na Ukrajině odsouzeno za dezerci a neoprávněné opuštění svých vojenských jednotek nejméně téměř 19 tisíc lidí.
před 9 minutami
„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

Jana Dvořáková ze seriálu Vyprávěj, učitelka Hanka z komedie Sněženky a machři i matka Rendyho z filmu Snowboarďáci oslaví sedmdesátiny.
před 17 minutami
Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Svěřenci Jiřího Nováka porazili 3:0 Tunisko.
Aktualizováno před 19 minutami
"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr.
Aktualizováno před 47 minutami
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

ŽIVĚ
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 54 minutami
"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

Nynější přelet dronů nad kodaňským letištěm byl dosud nejzávažnějším útokem na dánskou infrastrukturu, řekla dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Aktualizováno před 55 minutami
Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Debata o různých změnách pravidel, které by zrychlily a zatraktivnily tenis, v posledních letech zesílila.
Další zprávy