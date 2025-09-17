Doktore, poraďte!: Jak odlišit covid od chřipky a kdy brát antibiotika? Napoví test

Opakuje se to každý rok: jakmile začne na stromech žloutnout listí, mezi lidmi se objevují sezonní viry. Podle dat Státního zdravotního ústavu každoročně nakazí přibližně tři čtvrtě milionu až jeden a půl milionu osob. A to jde jen o lidi, kteří s těmito infekcemi vyhledají lékaře. Ve skutečnosti bude v Česku takto nemocných mnohem víc.
Kolem 1500 lidí v Česku infekcím z respiračních virů každoročně podlehne.
Ztráty sčítají i ekonomové. Podle nedávného propočtu společnosti Deloitte ztrácí naše republika jen kvůli "obyčejné" chřipce každoročně zhruba 4,5 miliardy korun - a to proto, že kvůli ní lidé v produktivním věku prostonají v součtu jeden milion pracovních dnů.
Jak chřipku poznat? Jak se jí bránit a kdy bychom kvůli ní měli spěchat k lékaři? A je chřipka nebezpečnější než její novodobý "soupeř" covid-19? Pusťte si nový díl našeho pravidelného videoseriálu "Doktore, poraďte!" s šéfem Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou.