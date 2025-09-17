Domácí

Doktore, poraďte!: Jak odlišit covid od chřipky a kdy brát antibiotika? Napoví test

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Blahoslav Baťa Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
Většina lidí nad ní mávne rukou. Přesto se dá označit za nenápadného zabijáka Čechů. Řeč je o chřipce, která má podle Státního zdravotního ústavu na svědomí až 1500 lidí ročně. To je třikrát víc životů, než kolik jich vyhasne při dopravních nehodách na silnicích. Jak ji poznat? Jak se proti ní bránit? A je chřipka nebezpečnější než její novodobý „soupeř“ covid-19? Pusťte si video s Petrem Šonkou.
Doktore, poraďte! - sezónní virózy | Video: Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

Opakuje se to každý rok: jakmile začne na stromech žloutnout listí, mezi lidmi se objevují sezonní viry. Podle dat Státního zdravotního ústavu každoročně nakazí přibližně tři čtvrtě milionu až jeden a půl milionu osob. A to jde jen o lidi, kteří s těmito infekcemi vyhledají lékaře. Ve skutečnosti bude v Česku takto nemocných mnohem víc.

Kolem 1500 lidí v Česku infekcím z respiračních virů každoročně podlehne.

Ztráty sčítají i ekonomové. Podle nedávného propočtu společnosti Deloitte ztrácí naše republika jen kvůli "obyčejné" chřipce každoročně zhruba 4,5 miliardy korun - a to proto, že kvůli ní lidé v produktivním věku prostonají v součtu jeden milion pracovních dnů.

Jak chřipku poznat? Jak se jí bránit a kdy bychom kvůli ní měli spěchat k lékaři? A je chřipka nebezpečnější než její novodobý "soupeř" covid-19? Pusťte si nový díl našeho pravidelného videoseriálu "Doktore, poraďte!" s šéfem Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou.

 
