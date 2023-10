Nový ředitel Lán bydlí na zámečku, dlužil nájem a nechával zdarma lovit svého syna

V Lesní správě Lány, kde dříve opakovaně zasahovala policie, se podle zjištění Seznam Zpráv dějí nepravosti i nadále. Peníze z veřejných zakázek dál chodí ke známým odsouzeného exředitele Miloše Baláka. Jeho nástupce Pavel Rus se beze smlouvy ubytoval na zámečku, nájemné splatil až po dotazech Seznam Zpráv. Svého syna nechával v oboře lovit zadarmo. Jeho zaměstnanci také proti němu sepsali petici.

Nová kancléřka prezidenta Petra Pavla Jana Vohralíková ohlásila velké změny ve vedení prezidentské kanceláře. Podle zjištění Seznam Zpráv se ale změny dodnes nedotkly Lesní správy Lány, podřízené organizace, která s rozpočtem 80 milionů korun spravuje tisíce hektarů půdy. V éře Miloše Zemana tu opakovaně zasahovala policie.

Ředitele lesní správy Pavla Rusa jmenoval do funkce ještě Zemanův kancléř Vratislav Mynář, kterého provázela řada afér. Seznam Zprávy v posledních měsících zjistily, že i za nového vedení pokračují v lánské lesní správě podobné věci jako za jeho předchůdce Miloše Baláka. Ten po dvojnásobném odsouzení za manipulace zakázek dostal od soudu zákaz funkci vykonávat.

Ubytování na zámečku beze smlouvy a bez nájmu

Reportéři Seznam Zpráv například objevili, že se nový ředitel Rus ubytoval na loveckém zámečku Amálie, který patří Hradu, a to beze smlouvy i bez placení nájmu.

"Neplatil jsem, zaplatím to zpětně," řekl reportérům v červnu. Řádnou nájemní smlouvu s lesní správou pak podepsal dva týdny poté, co ho reportéři Seznam Zpráv s otázkami na bydlení konfrontovali. Podle dokumentu naúčtovala lesní správa na základě znaleckého posudku svému řediteli za půl roku pobytu necelých 25 tisíc korun. To byla podle Rusových slov nadstandardní cena.

Dohodu o bydlení a nájemném podepsala i Pavlova kancléřka Jana Vohralíková. Podle Seznam Zpráv důvod nechtěla komentovat. "Důvody podpisu nájemních smluv jsou interní informace," vysvětlil její podřízený Karel Čapek z Odboru komunikace prezidentské kanceláře.

Lov v oboře zadarmo

Pavel Rus údajně také nechal v Lánské oboře lovit zadarmo svého syna. "Syn si střelil koloucha siku," řekl Seznam Zprávám ředitel Rus s tím, že syn "má veškerou dokumentaci k výkonu práva myslivosti".

Odlovené zvíře je ale prý v evidenci napsané na Rusa a on jako zaměstnanec může likvidovat zvěř zadarmo. Tvrdil, že případ je to ojedinělý a že za normálních okolností na sebe úlovky někoho jiného nevykazuje. On sám loví v oboře hodně. "Kolem 10, 15 kusů měsíčně. I více," řekl Seznam Zprávám Pavel Rus.

Nový ředitel údajně nechal v oboře zadarmo lovit i Vratislava Mynáře v doprovodu Miloše Baláka. Kolik zvěře a v jaké finanční hodnotě Vratislav Mynář ulovil, Pavel Rus neuvedl, i když jako ředitel má povinnost vést účetnictví. Za odstřel velkého jelena si Lesní správa Lány za normálních okolností oficiálně účtuje i 200 tisíc korun.

Pátrání Seznam Zpráv ukázalo, že miliony korun z veřejných zakázek na údržbu lesů nadále jdou k firmám spřízněným s Balákem. Peníze z rozpočtu Hradu podle dokumentů z registru smluv dále míří k subjektům, které kasírovaly veřejné miliony právě už za Baláka odsouzeného za manipulace zakázek.

"Zakázky jsou postaveny naprosto jinak. Veškeré postupy se komunikují s Hradem, aby to bylo transparentní," reagoval na Seznam Zprávy Pavel Rus.

Petice zaměstnanců proti řediteli

Pavel Rus podle zjištění Seznam Zpráv zároveň čelí petici 17 podřízených. Píše se v ní o "psychickém nátlaku na některé zaměstnance, vyhrožování propouštěním, absolutní absenci pozitivní motivace, šíření strachu a nejistoty z budoucího fungování Lesní správy Lány" a o "agresivním a místy až hulvátském vystupování Rusa".

Karel Čapek z tiskového odboru Hradu Seznam Zprávám potvrdil, že prezident petici dostal. "Pan prezident obdržel dopis, s jeho obsahem se seznamujeme a informace prověřujeme," uvedl.

Jaké další plány má s lesní správou kancléřka Vohralíková, není jednoduché zjistit. Hrad záležitost Seznam Zprávám nekomentoval. "Dokončujeme propojení příspěvkových organizací KPR a pracujeme na koncepci dalšího využití Lesní správy Lány. Dokud koncepce nebude hotová, nebudeme ji více komentovat," odpověděl Karel Čapek z tiskového odboru prezidentské kanceláře.