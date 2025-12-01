"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

Do jmenování nového ředitele Správy železnice (SŽ) povede náměstek Mojmír Nejezchleb.
"Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny," řekl ministr Kupka. Svoboda podle něj musí nyní dostat prostor pro to, aby své kroky vysvětlil a obhájil, což není možné při vykonávání náročné funkce ředitele Správy železnic.
Už v úterý specialisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali kvůli zakázkám na Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic na několika místech. I když nikoho dosud neobvinili, Český rozhlas v pátek informoval, že u generálního ředitele Správy železnic policisté nalezli několik desítek milionů korun v hotovosti.
"Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let," tvrdí Jiří Svoboda k tomu, jak se k 80 milionům dostal.
"Nedávno zveřejněné informace o prověřování některých zakázek Správy železnic a o jejím generálním řediteli Jiřím Svobodovi vrhají negativní stín na fungování této organizace a podkopávají důvěru veřejnosti. To je nepřijatelné," uvedl na Facebooku ministr dopravy Martina Kupka a inicioval svolání mimořádného zasedání správní rady, která Svobodu nakonec skutečně odvolala z funkce.
Jak zjistil web Odkryto.cz, aktuální kauza se týká několika miliardových zakázek. Jde prý o dostavbu dálnice D3 nebo problematickou modernizaci pražského Masarykova nádraží. Server upozornil, že kriminalisté jdou po vazbách mezi Svobodou, Radkem Mátlem, šéfem Ředitelství silnic a dálnic, a podnikatelem Jaroslavem Veverkou a advokátem Martinem Páskem.
Svobodova pozice se přitom v minulosti viklala už několikrát, ať už kvůli potížím se zabezpečovacím systémem ETCS nebo kalamitním stavům na železničních koridorech způsobených opravami. Svoboda ale dosud vždy kritiku ustál. Ve vedoucích funkcích u Správy železnic působí už od roku 2011, kdy se stal ředitelem obchodu a na starosti měl i zakázky.