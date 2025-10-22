Šéf ochranky se vysmíval Pekarové. Policejní náměstek musel na kobereček s omluvou

První informace o sporu přišla do redakce z policejního prezidia. "První náměstek Tomáš Lerch byl 8. října odpoledne na koberečku u předsedkyně Poslanecké sněmovny, měl se tam kát. Prý kvůli špatné komunikaci s Komorousem, je z toho mrzení. Víc nevím," řekl Aktuálně.cz policejní zdroj, který je seznámený s chodem na prezidiu.
Po oslovení dalších osob z policejního prostředí už se kontury sporu začaly rýsovat do jasnější podoby. Ochranná služba PČR, jež má na starost bezpečnost pro nejvyšší ústavní činitele, zahraniční delegace i velvyslance, měla způsobit v kalendáři Pekarové i jejích spolupracovníků obří chaos.
Třebaže předsedkyni Poslanecké sněmovny skončil mandát, dle zákona má nárok na určitou formu "dojezdové ochrany", přičemž konkrétní parametry a délku servisu určuje vedení policejní ochranky. V minulosti se tak například končící ministr vnitra Milan Chovanec mohl opřít nejen o bodyguardy, ale měl také řidiče a služební vozidlo i měsíce po konci v čele resortu.
Zde ale nastal komunikační přešlap - ačkoliv elitní útvar ředitele Jiřího Komorouse věděl již od května, kdy skončí Pekarová ve funkci, formát ochrany začal řešit s velkým zpožděním až v září. A v uplynulých týdnech stihla OS PČR přinejmenším čtyřikrát změnit své stanovisko.
"Nejdříve měla dostat ochránce a řidiče na tři měsíce. Pak přišla změna, přišla by o osobní strážce, ale zůstali by jí řidiči. Pak se jednalo o tom, že by naopak dostala zpět ochránce i s řidiči, ale jen na měsíc. A takhle dokola," popsal Aktuálně.cz aktivní policista z Ochranné služby PČR, jehož identitu redakce zná.
Pochyby se dostaly k Rakušanovi
Během slovního ping-pongu mezi kanceláří předsedkyně sněmovny a policejní ochrankou se protočilo v krátkém časovém horizontu hned několik návrhů. V jednu chvíli měla dostat na tři měsíce řidiče i ochranku, následně došlo ke změně a neměla osobní strážce vůbec. A takhle ještě párkrát.
"Ve výsledku nikdo nevěděl, co platí a co nikoliv. Nechali ji vydusit - představitelku jedné z nejvyšších ústavních funkcí. Podle mě to bylo dost osobní a vysmíval se jí," konstatoval policejní zdroj.
Věci nakonec vyústily i v telefonickou komunikaci mezi Pekarovou Adamovou a generálem Jiřím Komorousem, podle něhož měl být postup "standardní". "Pak se do věci vložil ministr vnitra Vít Rakušan, který informoval policejního prezidenta Martina Vondráška. Ten to hodil pak na prvního náměstka Tomáše Lercha, který má OS PČR v gesci. Měl se za ten nepořádek omluvit," sdělil Aktuálně.cz muž pracující v Rakušanově resortu.
Šlo jen o datum, reaguje policejní prezidium
Informaci, že se Lerch opravdu sešel se šéfkou dolní komory, pak redakci potvrdilo přímo policejní prezidium. "Schůzka pana prvního náměstka s paní Pekarovou Adamovou se v minulých dnech uskutečnila a měla za cíl vysvětlit některé rozpory, které vznikly s ohledem na nastavení její ochrany po ukončení mandátu poslankyně, respektive předsedkyně Poslanecké sněmovny," upřesnil redakci Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.
Podle něj ovšem není pravda, že by panovaly jakékoliv nejasnosti ohledně formátu ochrany. "Mělo jít pouze o datum, od kterého je započata navazující a časově omezená ochrana bývalé předsedkyně Poslanecké sněmovny a které bylo ze strany Ochranné služby bohužel původně stanoveno chybně," doplnil mluvčí.
"Za toto se pan náměstek omluvil, vysvětlil skutečný stav věci a následný průběh další ochrany ze strany Policie ČR je tak zajištěn bez dalších nejasností a v souladu se zavedenou praxí," uzavřel Bocán.
Na dotaz Aktuálně.cz předsedkyně sněmovny pouze uvedla, že případ nebude komentovat. "Nezlobte se, ale nebudu se k tomu vyjadřovat," uvedla Pekarová.
Redakce zkontaktovala také ministra vnitra Rakušana, ten na dotaz redakce zatím nereagoval. Jakmile Aktuálně.cz obdrží jeho vyjádření, doplní jej do článku, stejně jako stanovisko Ochranné služby PČR, o které požádal autor textu.
Útvar prošpikovaný problémy
Není to zdaleka první problém, který se řeší v souvislosti s útvarem Jiřího Komorouse. Před několika měsíci Ochranná služba PČR čelila nařčením, že na Ukrajinu vyslala s ministrem zahraničí Janem Lipavským ochránce, který ale nemá adekvátní výcvik. Tím vysoce postaveného politika mohl ohrozit, pokud by došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu. Na případ jsme upozornili zde.
Horké chvíle zažila také ochranka premiéra Petra Fialy. V létě neznámý pachatel vykradl policejní vůz jeho bodyguardů. Loni v listopadu pak ochránci předsedy vlády shodou okolností nabourali se služebním vozidlem do auta odsouzeného vězně Jiřího Kajínka.
V minulosti Ochrannou službu provázely další závažné kontroverze. V srpnu 2024 se na veřejnost dostala informace, že v centrále útvaru jeden z policistů tajně natáčel své kolegyně ve sprchách. Později se ukázalo, že v podobném režimu pořizoval intimní záběry i doma. Případ vyřešil soud podmínkou a finanční kompenzací pro poškozené.
Do středu pozornosti se dostala také kauza, kdy dva policejní ochránci "utekli" tehdejšímu americkému velvyslanci Sabetu Bijanovi během jeho návštěvy Hřenska. Všechny zmíněné případy řešila Generální inspekce bezpečnostních sborů, která v rámci Ochranné služby prověřuje také informace o fiktivních přesčasech a další služební pochybení.