"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

Motivem bylo podle kriminalistů vybití si agrese a vzteku. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozí mladistvému s ohledem na jeho věk maximálně deset let.
Soud v jeho případě shledal všechny tři vazební důvody, tedy důvodnou obavu z toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, obavu kvůli ovlivňování svědků ale i opakování trestné činnosti.
"S ohledem na věk obviněného nelze k dané věci poskytovat bližší informace," uvedl mluvčí soudu. Umístění mladíka do vazby potvrdil také mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
Mladík se k útoku přiznal. Kvůli jeho věku policisté nemohli sdělit bližší informace včetně toho, zda má trestní minulost. Šéf odboru obecné kriminality Jan Lisický v úterý uvedl, že byť jde o osobu nízkého věku, neměli policisté jinou možnost, než podat návrh na vazbu.
"Když si vybavím zážitky z pitevny, nemohu jinak, protože jiný systém zajištění bezpečnosti obyvatel v tomto okamžiku neexistuje," řekl Lisický.
Policisty zaskočilo provedení vraždy, zranění byla podle nich devastující. Mladík nepoužil žádný předmět, útočil pouze nohama na hlavu a nebyl pod vlivem drog ani alkoholu. Podle Lisického nic z vyšetřování nenaznačuje, že by se pachatel a oběť znali. Mladík si tak zřejmě muže vybral v ulici Československé armády náhodně, roli hrála pravděpodobně i fyzická konstituce oběti. Napadený vážil 47 kilogramů, a útoku se tak nemohl bránit. "Zatím se nám to jeví tak, že šlo jen o vybití agrese a vzteku," doplnil Lisický.