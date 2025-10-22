Domácí

"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

Olomoucký okresní soud dnes dopoledne poslal do vazby patnáctiletého chlapce obviněného z vraždy muže v Zábřehu na Šumpersku. Shledal všechny tři vazební důvody, řekl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů mladík zaútočil na muže žijícího na ubytovně v noci ze soboty na neděli. Oběť si podle nich vybral náhodně. Zranění bylo podle kriminalistů devastující, dupal mu nohama po hlavě.
Motivem bylo podle kriminalistů vybití si agrese a vzteku. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozí mladistvému s ohledem na jeho věk maximálně deset let.

Soud v jeho případě shledal všechny tři vazební důvody, tedy důvodnou obavu z toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, obavu kvůli ovlivňování svědků ale i opakování trestné činnosti.

"S ohledem na věk obviněného nelze k dané věci poskytovat bližší informace," uvedl mluvčí soudu. Umístění mladíka do vazby potvrdil také mluvčí krajské policie Libor Hejtman.

Další zprávy