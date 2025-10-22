Domácí

"Eva není hloupá, ale…" Exministr Blažek komentuje Decroix, hájí i Babišovu dovolenou

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který rezignoval kvůli bitcoinové kauze, nešetří komentáři na sociálních sítích ani novou opozici, ani svou nástupkyni v resortu. Evě Decroix napsal, že "nelze věčně schovávat skutečnou povahu za naučeným úsměvem". Kriticky se vyjádřil i k Pirátům a jejich "nulovému koaličnímu potenciálu". Zájem veřejnosti o dovolenou Andreje Babiše pak označil za "pitomost“.
Pavel Blažek
Pavel Blažek, ministr spravedlnosti ČR
Pavel Blažek
Eva Decroix, ministryně spravedlnosti, ODS, místopředsedkyně, poslankyně
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS Zobrazit 6 fotografií

Blažek je i po rezignaci na post ministra a pozastavení členství v ODS aktivním politickým glosátorem, který ale nešetří ani své někdejší spolustraníky. Na síti X se již dříve dostal i do slovní přestřelky se svou nástupkyní na ministerstvu spravedlnosti a poslankyní ODS Evou Decroix.

Nyní její fungování v politice okomentoval pod příspěvkem Motoristy Michala Černohorského. "Eva není vůbec hloupá. Mýlí se ovšem v tom, že za naučený úsměv lze skutečnou povahu člověka schovávat věčně. Nelze," vyjádřil se k ní nelibě Blažek.

Hádka se strhla i pod jeho vlastním příspěvkem, ve kterém se pro změnu opřel do Pirátů a skutečnosti, že jejich poslanecký klub nedostal žádný předsednický post ve sněmovních výborech.

"Důvod není jen politický, je i hodně osobnostní. Mnoho poslanců napříč spektrem totiž nechce pracovat pod a někdy ani s lidmi, jako jsou (Zdeněk) Hřib či (Olga) Richterová. Proč tomu tak je, by se měli ptát sebe i ostatních oba jmenovaní," zmínil současné pirátské vedení.

"Prázdné floskule o bojovnících proti korupci mají jen zakrýt fakt, že se stávajícím vedením je koaliční potenciál Pirátů na nule. Já nic nehodnotím, jen popisuji stav věcí," dodal Blažek ve svém příspěvku, pod kterým už se sbírala hromádka kritiky na jeho názor.

"Všiml jste si, že se klub podstatně rozrostl? Je jich 18! To byste popsal jak? Nejde o hodnocení, ale o matematiku a respekt k devíti procentům voličů a voliček," zareagovala na jeho slova senátorka a bývalá pirátská členka Adéla Šípová.

Babišova dovolená? Řešíte hloupost, říká Blažek

Naopak v pondělí pod příspěvkem poslance Patrika Nachera hájil Andreje Babiše a jeho rozhodnutí si vzít dovolenou v období, kdy s velkým drhnutím vzniká vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Zájem veřejnosti označil za "hloupost" a "marginálii".

"Nehledě na to, že podle platného práva ústavní činitelé něco jako dovolenou vůbec nemají a neznají, neboť nejsou ničí, ani státní zaměstnanci. Jaké to štěstí pro novou koalici, že se tolik pisálků a politiků věnuje pitomostem, zatímco podstatné věci jim unikají…," vzkázal Blažek.

Stát musel vracet peníze

Podle auditu, který zadala Decroix, ministerstvo pod vedením Blažka neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Ministerstvo podle Blažka nemohlo zjistit, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti.

Resort už se v září vypořádal se dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů korun, druhé ve výši deseti milionů korun. Částka podle Decroix není náhradou škody a stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.

Týc: Blažkovy pohádky jsou ztráta času. S bitcoiny šlo od začátku jasně o jedinou věc (celý rozhovor zde)

Spotlight moment: Blažkovy řeči jsou pohádky. Jiříkovský chtěl ty bitcoiny "vyčistit", myslí si Týc | Video: Tým Spotlight
 
Pavel Blažek Eva Decroix Andrej Babiš Bitcoin Ministerstvo spravedlnosti ČR

