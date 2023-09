Sbírka na genovou léčbu dvouletého Martínka už vynesla přes sto milionů korun

Do sbírky na léčbu dvouletého chlapce, který trpí vzácným genetickým onemocněním, už lidé poslali více než 100 milionů korun potřebných na genovou terapii. Sbírka začala 22. srpna a od té doby do úterního rána do ní přispělo přes 220 tisíc dárců, kteří vybrali již téměř 104 milionů Kč. Chlapec trpí těžkou formou syndromu AADC, který ovlivňuje metabolismus neurotransmiterů v mozku.

Dvouletý chlapec je zcela odkázán na péči a pomoc druhých. Leží a bez pomoci ostatních neudrží ani vzpřímenou hlavičku. Často z ničeho nic zvrací, nadměrně se potí, trpí svalovými křečemi podobnými epileptickým záchvatům a má také má výrazně oslabený polykací reflex. To způsobuje, že mu část stravy končí v plicích. Dosavadní léčba pouze mírní některé příznaky nemoci, ale nemoc jako takovou neléčí. Naději proto Martínkovi rodiče vidí v genové terapii, po které by mohla většina aktuálních obtíží naprosto vymizet. Léčba medikamentem Upstaza ale není vzhledem k vzácnosti výskytu onemocnění hrazena ze zdravotního pojištění a žádost o uhrazení léčby zdravotní pojišťovna zamítla. Náklady na léčbu činí zhruba 4,2 milionu eur, v přepočtu kolem 100 milionů korun. Rodiče Martínka proto vyhlásili veřejnou sbírku na darovacím portálu Donio. Od pátku do úterního rána do ní lidé přispěli téměř 104 milionů korun. "Pokud by z vybrané pomoci nebylo možné financovat genovou terapii, rádi bychom je použili na další náklady spojené s každodenní péčí o našeho syna, jako rehabilitace, návštěvy specializovaných zdravotnických zařízení a zdravotní a jiné kompenzační pomůcky," uvádějí rodiče na webu sbírky. Související Opět rekordní štědrost. Češi poslali na charitu více, než je rozpočet ministerstva "Dnes jsme se probudili do o kousek lepšího světa. 26.9.2023 si navždy budeme pamatovat jako den, kdy se dokonal zázrak," napsal zakladatel Donio David Procházka na sociální síť X, dříve Twitter. Dodal, že za celé Donio děkuje. Největší podobné sbírky se v poslední době v České republice vybíraly na léčbu dětí trpících spinální svalovou atrofií, ve kterých se opakovaně sešly desítky milionů korun. Terapie nově vyvinutým lékem zolgensma, často označovaným za nejdražší na světě a určeným pro děti do dvou let, stojí přes 50 milionů korun. V roce 2020, kdy se sbírky vyhlásily, ji nešlo hradit ze zdravotního pojištění. To se ale ještě v průběhu první sbírky změnilo, a vybrané peníze tak rodiče dětí používají na související péči. Z vybraných peněz případně pomáhají jiným dětem trpícím vážnými nemocemi. Asi neznámější veřejnou sbírkou určenou na léčbu vážných nemocí bylo Konto Míša, díky kterému se na začátku 90. let vybralo 100 milionů korun na pořízení Leksellova gama nože. Tento v té době naprosto unikátní zdravotnický přístroj pro operace mozku, který umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti zaměření, se používá se při nejrůznějších mozkových nemocech, jako jsou například zhoubné a nezhoubné nádory, cévní malformace, epilepsie nebo Parkinsonova nemoc. Když byl přístroj v roce 1992 pořízen, byl osmým v Evropě a sedmatřicátým na světě.

