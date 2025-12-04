Rošáda ve "vnitrácké" pojišťovně: půlka manažerů náhle skončila. Experti mluví o fúzi

Všichni vysocí manažeři totiž skončili velmi rychle - během jednoho týdne. Správní rada pojišťovny se o jejich odchodu dozvěděla od generálního ředitele Davida Kostky v úterý 25. listopadu, první prosincový den už přitom ani jeden z manažerů na svém místě nebyl.
"Během měsíce prosince 2025 bude rozhodnuto, kdo bude vedením dotčených útvarů pověřen," oznámil v dopise zaměstnancům Kostka. Redakce Aktuálně.cz má znění dopisu k dispozici. Do té doby se podle něj o všechny úkoly, které měli manažeři v gesci, postará jediný muž - výkonný ředitel Otakar Smolík.
V pojišťovně vyvolaly změny paniku. Všichni odchozí manažeři totiž vykonávali pozice, které jsou pro chod instituce nezbytné. Třeba bývalá ředitelka zdravotního úseku Zdeňka Salcman Kučerová měla na starosti dostupnost péče nebo preventivní programy. Odvolaný Vratislav Matys byl zase zodpovědný za ekonomiku a provoz. A Lydie Jaroměřská řídila personální útvar.
Panika mezi zaměstnanci
"Všechny to proto zaskočilo a vyděsilo. Je to věc, kterou nemůžeme jen tak přejít. Jedná se o klíčové funkce, bez nichž by pojišťovna jednoduše nefungovala," řekl Aktuálně.cz jeden ze zaměstnanců, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná. "Jsme z toho interně nešťastní," dodal muž, který už v pojišťovně pracuje několik let.
Podle dalšího člověka obeznámeného s děním v pojišťovně je navíc zvolený postup "divoký a nestandardní". "Což může ohrozit stabilitu pojišťovny. Zvlášť v dnešní době, kdy se pojišťovna dostala do velkých ekonomických potíží - na posledním jednání správní rady vyšlo dokonce najevo, že ani nesplnila zdravotně-pojistný plán," řekl. Stávající management to měl podle něj okamžitě začít řešit.
Místo toho se ale většina manažerských míst vyprázdnila - dva lidé byli odvoláni, třetí odešel dobrovolně. Nikdo z vedení přitom nečekanou událost nevysvětlil. "O důvodech oficiálně nevíme nic. Nejvíc se mluví o slučování pojišťoven, další možností jsou nejrůznější kauzy, které v poslední době vypluly na povrch. Působí to velmi podivně," uzavřel.
"Nevím, co za tím je"
Jasno nemají ani členové správní rady. I jim prý generální ředitel změnu jen oznámil. Někteří se proto chtějí dožadoval objasnění na příštím zasedání. "Sejdeme se 16. prosince, snad tam bude víc jasno," řekl Aktuálně.cz například Ivan Netuka, který je současně přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
"O tom, že se odehrály nějaké personální změny, jsme byli od vedení pojišťovny jenom informováni," potvrdil i další radní Richard Pikner.
Podle lidovce Václava Pláteníka, který ve správní radě zastupuje dosavadní vedení ministerstva zdravotnictví, jsou ale jakékoliv personální změny v kompetenci vedení pojišťovny. "Do toho já jako člen správní rady nezasahuju. Já můžu jen odvolávat ředitele pojišťovny, nic víc," uvedl. Ani on ale nedokázal nenadálý odchod poloviny všech manažerů vysvětlit. "Nevím, co za tím je," řekl.
Ze sedmi pojišťoven zbudou tři až čtyři
Dosluhující šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) přitom před pár dny zopakoval, že by se měl počet zdravotních pojišťoven snížit - ze sedmi by podle něj měly zbýt maximálně tři až čtyři. Další by měly zaniknout.
"Pevně věřím, že se to stane. Podařit by se to mělo minimálně u dvou takzvaně silových pojišťoven - tedy u Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Ty by se měly spojit v jednu," vypíchl svou představu Válek.
Systému to podle něj prospěje - sloučení pojišťoven uspoří peníze.
Vojtěch: Je to velmi nestandardní
Proti fúzi není ani potenciální budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Počet pojišťoven sice podle něj není rozhodující, důležitější je jejich fungování, v některých případech by ale sloučení dávalo i podle něj smysl. "Je pravda, že pokud se nějaká pojišťovna dostane do finančních problémů, řešit by se to mělo," přiznal už dříve Aktuálně.cz.
"Vnitrácká" a vojenská pojišťovna k sobě navíc mají podle Vojtěcha blízko. "Současně je ale třeba vyřešit i pravou příčinu dnešních ekonomických problémů pojišťoven - a tedy špatně nastavené úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví," podotkl. Pojišťovny totiž podle nich musí už čtvrtým rokem platit lékařům a nemocnicím víc peněz, než ve skutečnosti mají.
K aktuálnímu dění ve vedení "vnitrácké" pojišťovny, odkud náhle odešla polovina klíčových manažerů, se přesto Vojtěch vyjádřil kriticky. "Je to opravdu zvláštní a velmi nestandardní," řekl a dodal: "Dobře to určitě není, ať už jsou důvody jakékoliv. Přece jen je to druhá největší pojišťovna v republice, která se stará o 1,3 milionu klientů. Takto nenadálé a nevysvětlené kroky ke stabilitě systému rozhodně nepřispějí."
Odpovědnost nese hlavně ředitel
Pokud se stane ministrem zdravotnictví, bude proto Vojtěch žádat vysvětlení. Naznačil také, že by mohla nová správní rada, do níž usednou i zástupci novopečené vlády vzešlé z posledních voleb, odvolat současného ředitele pojišťovny Davida Kostku.
"Právě on je za hospodaření a fungování pojišťovny zodpovědný. Pokud se tam tedy dějí takto nestandardní věci, nová správní rada to bude muset řešit. Alespoň já se na to budu prostřednictvím svých zástupců ve správní radě ptát," řekl potenciální budoucí ministr.
O tom, kdo by mohl ředitele Davida Kostku v čele "vnitrácké" či nové zfúzované pojišťovny nahradit, ale Vojtěch pomlčel. "To musí řešit nová správní rada," řekl.
Zpožděné platby nemocnicím
O případné fúzi Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra už se intenzivně mluví několik měsíců. Vojenská pojišťovna se totiž dostala do tak tíživé finanční situace, že začala platit nemocnicím se zpožděním. Hlavně těm velkým.
Jak redakci začátkem června potvrdil člen správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny Zoltán Bubeník, peníze jim posílala až měsíc po splatnosti. "Na stole je proto sloučení s jinou pojišťovnou. Zatím jsme s touto nabídkou kontaktovali vnitráckou pojišťovnu, protože obě mají na starosti uniformované příslušníky," řekl tehdy Aktuálně.cz. Tento plán už podle něj posvětila i správní rada. "Dali jsme generálnímu řediteli za úkol, aby zpracoval plán ke sloučení s pojišťovnou ministerstva vnitra," doplnil.
To záhy potvrdila i mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová. "Vojenská zdravotní pojišťovna nás vyzvala k jednání o případném sloučení s naší pojišťovnou. Vzali jsme tento návrh na vědomí a zpracováváme analytické podklady," uvedla.
Dnes už se ale vedení "vnitrácké" pojišťovny k ničemu vyjadřovat nechce. Generální ředitel David Kostka neodpověděl ani na otázky související s odchodem vrcholového managementu, ani na to, jestli je za tím fúze s jinou pojišťovnou. "Zeptejte se tiskové mluvčí," řekl a zavěsil telefon. Jeho mluvčí pak redakci odbyla slovy: "Personální záležitosti nebudeme komentovat."