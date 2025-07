666 tisíc korun měsíčně. Nejlíp placený muž českého zdravotnictví přišel jen o odměny

Pod šéfem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Davidem Kostkou se minulých dnech zakývala židle. Správní rada svolala mimořádnou schůzi, na níž jednala o jeho setrvání v křesle. Důvodem měly být nesrovnalosti v zakázkách a ztráta důvěry ve vedení. Nakonec David Kostka ve funkci zůstává. Správní rada mu jenom snížila odměny - už se nebudou vyplácet pravidelně, ale jen za mimořádné úspěchy.

Proslavil se především svými příjmy: podle organizace Hlídač státu si loni měsíčně vydělal 666 tisíc korun. Šéf Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka se tím zařadil mezi nejlépe placené úředníky v zemi. Víc než on už bral jen guvernér České národní banky Aleš Michl. Hospodaření pojišťovny přitom bylo ztrátové - v prvním kvartále letošního roku skončilo saldem 673 miliony korun.

Letos na jaře vypluly na povrch i informace o tom, že se ve "vnitrácké" pojišťovně pod Kostkovým vedením manipulovalo se zakázkami. Pojišťovna je údajně účelově tříštila na menší - aby nemusela vypisovat tendry. Některé zakázky měly být taky šité na míru konkrétnímu dodavateli a odehrávaly se bez souhlasu vedoucího právníka pojišťovny. Na problémy nejprve upozornila zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, později se o nich zmínil i interní audit, který si zadala správní a dozorčí rada pojišťovny.

Jeden z členů správní rady pojišťovny a současně náměstek ministerstva vnitra Václav Pláteník proto ve minulou středu Aktuálně.cz řekl, že jsou radní s prací ředitele nespokojení. Svolali na toto pondělí mimořádnou schůzi, na které chtěli setrvání Davida Kostky projednat. Po mimořádném jednání jsou ale radní smířlivější - Kostka ve funkci zůstává. Podle Václava Pláteníka nakonec nikdo odvolání nenavrhl. "Radní řediteli jen upravili odměňování," řekl Pláteník v rozhovoru.

Proč odvolání nakonec nikdo nenavrhl?

Protože je to velmi vážná věc. Jsme druhá největší pojišťovna v zemi, která se stará o téměř dva miliony klientů. Každé rozhodnutí je proto třeba bedlivě zvážit. S působením pana ředitele sice opravdu spokojení nejsme, proto se taky konalo toto mimořádné jednání, nakonec to ale budeme řešit jinak. Odvolání stále není na místě.

Jak to budete řešit?

Zlepšíme komunikaci. Upravíme taky fungování pojišťovny.

Jakým způsobem?

Domluvili jsme se tak, že nám bude pan ředitel dávat všechny informace o personálních a organizačních změnách s předstihem a v úplnosti. Což se doposud nedělo, o některých důležitých změnách jsme se dozvídali až ex post, přestože to mělo zásadní dopad na pojišťovnu.

To je všechno? Vy sám jste mi ještě minulý týden řekl, že vám vadí hlavně problémy při zadávání zakázek. S těmi se podle Nejvyššího kontrolního úřadu manipulovalo - pojišťovna je údajně účelově tříštila na menší. Některé zakázky měly být taky šité na míru konkrétnímu dodavateli a odehrávaly se bez souhlasu vedoucího právníka pojišťovny. To už tedy nevadí?

Stále mi to vadí. Problémy se zakázkami se u nás řeší dlouhodobě - několik posledních měsíců. Nelíbí se mi, jakým způsobem byly některé z nich administrované, to opravdu nebylo ideální. Správní rada kvůli tomu pana ředitele opakovaně pověřovala, aby ten systém změnil. Bohužel to doposud moc nezafungovalo.

Proč myslíte, že to zafunguje tentokrát?

Protože nás pan ředitel přesvědčil, že to opravdu napraví. Navíc audity, které jsme si kvůli tomu jako správní rada sami zadávali, nakonec neukázaly na žádná pochybení, která by byla vysloveně v rozporu se zákonem. Všechno jsou to spíš manažerské procesní věci. A ty se napravit opravdu dají. Výsledkem dlouhé pondělní debaty je tedy to, že to pan ředitel uvede do pořádku. Bude muset způsob zadávání zakázek změnit a slabým místům se vyhnout. Dostal to za úkol.

V tiskové zprávě zaznělo, že jste panu řediteli vzali část odměn…

Ano, správní rada se usnesla na několika bodech a jedním z nich je právě úprava odměňování pana ředitele.

Co to znamená? O kolik peněz pan ředitel přijde?

Podrobnosti vám neřeknu, protože plat pana ředitele veřejně komentovat nebudu. Ale usnesli jsme se na tom, že část jeho smlouvy, která se týká právě některých mimořádných odměn, zrušíme. Myslíme si totiž, že to má být motivační nástroj - odměny má dostávat za nějaké mimořádné výsledky nebo úspěchy. Proto k tomu teď budeme přistupovat střídměji.

Pokud tedy pan Kostka pobíral v průměru 666 tisíc korun hrubého měsíčně, o kolik se nyní tato částka sníží?

Takto jednoduše se to říct nedá. Výše odměn pana ředitele vyplývá z jeho manažerské smlouvy. V úvahu se samozřejmě bere i to, že pan Kostka vede druhou největší zdravotní pojišťovnu v zemi, čemuž musí odpovídat i jeho plat. Nyní se ale změní to, jak mu bude vyplácena případná odměna.

Nepřistoupili jsme ke snížení o nějakou konkrétní částku, ale zrušili jsme ustanovení o mimořádných odměnách. Zdálo se nám totiž, že se potom ta mimořádnost vlastně vytrácí - byly to spíš pravidelné než mimořádné odměny. To se ale teď změní. Konkrétní sumu vám ale opravdu neřeknu.